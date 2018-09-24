الحديد

محمود زكي





كشف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابع لوزارة الإسكان والمرافق، تراجع أسعار الحديد خلال سبتمبر الحالي بنسبة 2.3%، حيث سجل سعر الطن الحديد صلب لفائف قيمة 12250 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، شاملًا ضريبة القيمة المضافة 14%، مقابل 12520 جنيهًا خلال أغسطس الماضي.



في حين سجل الحديد ارتفاعًا بنسبة 4.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي سجل طن الحديد فيه 11700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع والبالغ نسبتها 14%.



ويرجع الانخفاض في طن الحديد بقيمة 270 جنيهًا خلال سبتمبر الحالي إلى تراجع أسعار البيليت عالميًّا.



بينما شهد حديد كريتال كمر مقاسات .8 و1 و1.2 طول 12 مترًا، ثباتَا في الأسعار خلال الشهر الحالي، بقيمة 13500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.



وارتفع الكريتال كمر نسبة 18.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والذي سجل فيه الطن قيمة 11400 جنيه تسليم أرض المصنع.