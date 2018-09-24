أحمد عوض:قال محمد ولى، مدير إدارة المستعمل بشركة أباظة أوتو تريد، إن سوق السيارات المستعمل يشهد ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 20 و25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ وذلك لأسباب تتعلق بإطلاق البرامج التمويل المتعددة الخاصة بمد أجل التقسيط، باﻷضافة الى فقد الغالبية العظمى من المستهلكين القدرة على شراء الزيرو.وأعلنت "أباظة أوتو تريد" فى وقت سابق، عن تعاقدها مع بنك الاتحاد الوطني؛ لتمويل قروض السيارات بمختلف أنواعها "الزيرو والمستعمل"، لمدة تقسيط تصل إلى 10 سنوات، في إطار تخفيض حجم أقساط عمليات البيع عبر القروض البنكية.وتوقع ولى، أن تواصل المبيعات الاجمالية لسوق المستعمل نموًا فى ظل الطلب المتزايد واتجاه الموزعين والتجار الى تخفيض اﻷسعار.من جانبه، أكد محمود حماد، رئيس مجلس إدارة شركة حماد موتورز، المتخصصة فى مجال بيع السيارات المستعمل، أن مبيعات شركته شهدت ارتفاعا بنسبة 20% خلال الفترة الماضية؛ نتيجة توسع أنشطة شركات التمويل الخاصة بمد أجل السداد من 5 إلى 7 سنوات.وكشف عن أن الشركة تخطط للتوسع فى أنشطة بيع السيارات المستعمل فى ظل الطلب المتزايد من خلال تدشين فرعًا جديدًا بالقاهرة، باﻷضافة الى أن الفترة الحالية تشهد دراسة عن إمكانية إطلاق موقع إلكتروني خاص بكافة خدمات السيارات المستعملة من حيث البرامج التمويلية واﻷسعار.ورصدت "المال" حركة أسعار أكثر 5 سيارات مستعملة مبيعًا بالسوق؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شركتى حماد موتورز و أباظة أوتو تريد المتخصصان فى مجال سوق المستعمل.وتراوحت أسعار كيا سيراتو - موديلات 2005 الى 2019؛ ما بين 130 و 350 ألف جنيه بمختلف الفئات، وتراوحت أسعار هيونداي "النترا" - موديلات 2004 الى 2019 ما بين 140 و 330 ألف جنيه.وجاءت أسعار تويوتا كورولا - موديلات 1995 الى 2019؛ بقيمة تتراوح ما بين 150 و 375 ألف جنيه، وبلغت أسعار ميتسوبيشي لانسر EX - موديلات 2006 الى 2018، ما بين 170 و 310 ألف جنيه، وسجلت أسعار نيسان صنى - موديلات 1995 الى 2019، ما بين 105 و225 ألف جنيه.ويوضح الجدول التالي، أسعار أكثر 5 سيارات مستعملة بالسوق: