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رياضة
كيف يختار الفيفا الفائزين بجوائز the best
الإثنين 24 سبتمبر 2018 02:59 م
المشاركين فى اختيار الفائزين
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المشاركين فى اختيار الفائزين
على المصرى:
سيعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الإثنين، عن الفائزين بالجوائز الفردية لعام 2018، في القاعة الملكية للاحتفالات، في العاصمة البريطانية لندن، وسيقوم الممثل العالمي إدريس ألبا بتقديم الحفل للمرة الثانية على التوالي، وسيشهد الحفل أيضا فقرات فنية أبرزها من المغنّي البريطاني الشهير نويل جالاجار.
وقام الاتحاد الدولى بتكوين لجنة فنية من الخبراء، لاختيار المرشحين، والتى قامت بدورها بترشيح 10 لاعبين، و11 مدربا لجوائز الرجال، ورشحت لجنة أخرى 10 لاعبين و10 مدربين لجوائز لسيدات.
وينقسم التصويت على الجائزة إلى أربعة أقسام متساوية "25%"، القسم الأول عن طريق مدربي المنتخبات المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي، والثاني عن طريق قادة المنتخبات، أما الثالث فيأتي عن طريق صحفيين مختصين، والرابع عن طريق تصويت المشجعين.
وتتكون لجنة الخبراء الفنية إلى 3 أقسام، الأولى لاختيار أفضل لاعب وأفضل مدرب، والثانية لأفضل هدف، والثالثة لأفضل حارس مرمى، وفيما يلى نرصد الأسماء الموجود فى الثلاثة لجان لاختيار الفائزين بالجوائز:
1- جائزتا أفضل لاعب وأفضل مدرب: سامي الجابر، إيمانويل أمونيكي، تشا بوم كون، فابيو كابليو، ديديه دروجبا، كاكا، فرانك لامبارد، لوثر ماثايوس، أليساندرو نيستا، كارلوس ألبرتو، رونالدو، أندي روكسبورج، وينتون روفر.
2- جائزة أفضل هدف: بابلو إيمار، إيكر كاسياس، ميروسلاف كلوزه، أليكس سكوت، ألين بيليجرينو، دافيد تريزيجيه، ماركو فان باستن.
3- جائزة أفضل حارس مرمى: أليساندرو ألتوبيلي، فيتور بايا، جوردون بانكس، خورخي كامبوس، رينات داساييف، رينيه هيجيتا، بيتر شمايكل، مارك شفارتزر.
رياضة
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