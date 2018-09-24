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الإسكندرية
ميناء الإسكندرية يستضيف الاحتفال باليوم البحرى العالمى غدا
الإثنين 24 سبتمبر 2018 03:05 م
ميناء الاسكندرية
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ميناء الاسكندرية
معتز محمود:
يستضيف ميناء الإسكندرية غدا الاحتفال باليوم البحرى العالمى،بحضور قيادات النقل البحرى وبعض الأكاديميين.
وتقام الاحتفالية فى قاعة المؤتمرات الرئيسية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية صباح الغد.
ومن المقرر أن يشهد الاحتفال تكريم المتميزين فى مجال النقل البحري على مستوى هيئات الموانئ، والتى تشمل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لموانىء بورسعيد ، وهيئة ميناء دمياط ، والهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
ميناء الإسكندرية
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