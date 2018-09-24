وزير النقل يبحث تعزيز التعاون مع المبعوث التجارى البريطانى

وزارة النقل



عرفات : عقد ورشة عمل مشتركة لعرض المشروعات الاستثمارية بحضور الشركات البريطانية



المال ـ خاص:



التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل اليوم، المبعوث التجارى البريطانى ، جيفرى دونالدسون لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة ، وحضر اللقاء الدكتور خالد حمدي، مساعد أول وزير النقل.



وأكد "عرفات" أن الوزارة تولي أهمية كبرى لرفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية، والتى من أهمها مشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية (تجديد وصيانة السكة للمسافات المتراكم تجديدها بإجمالي 1000 كم وتكلفة 6 مليارات جنيه ) ، وكذلك تحديث وتطوير نظم الإشارات (تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كم وتكلفة ١٧ مليار جنيه) مشيرا إلى أن أن تجديد خطوط السكة الحديد، سيسهم فى تعظيم دور الهيئة بنقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق، إذ أن الهدف هو الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنوياً عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022، لافتا إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها حاليا لنقل الحاويات من الموانئ المصرية إلى المناطق الصناعية في حلوان والسادس من أكتوبر، وأسوان. مضيفا أن تحديث وتطوير نظم الإشارات سيساهم في تحقيق معدلات عالية لمنظومة السلامة والأمان لمسير القطارات إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة .



ثم تطرقت المباحثات إلى خطة وزارة النقل في تطوير منظومة النقل البحري، وأكد وزير النقل أهمية هذا القطاع، مشيرا إلى أنه يتم حاليا من خلال التنسيق مع هيئة قناة السويس إعداد الدراسة الخاصة بالمخطط الشامل للموانئ البحرية الجديدة، والتي تساهم فى تطوير صناعة النقل البحرى وتفعيل دور الموانئ البحرية، ، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحرى فى إستراتيجية تتكامل مع الإستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة القدرة التنافسية لموانينا، لافتا إلى أن المخطط العام للموانئ البحرية سيعمل على جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالموانى وبالتالى زيادة العائد، بتأهيل الموانئ لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحرى بمكونات عالية الكفاءة.



وأشار الوزير إلى أن هناك فرصا استثمارية كبيرة في كل قطاعات النقل بمصر ، مؤكدا أن هناك فرصا للاستثمار في قطاع السكك الحديدية، وذلك في إعادة تأهيل وتطوير كل عناصر المنظومة ( ورش – بنية أساسية) بما يحقق خدمة جيدة للمواطن، مضيفا أن هناك فرصًا أخرى في قطاع النقل البحري، لاسيما في موانئ الإسكندرية ودمياط ، مؤكدا أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأنه يدعو الشركات الإنجليزية للاستثمار في هذا القطاع المهم بمصر.



وأعرب المبعوث التجارى البريطانى، جيفرى دونالدسون ،عن استعداد عدد كبير من الشركات البريطانية بالاستثمار في قطاع النقل بمصر، واستعداد بلاده لدعم ونقل الخبرات الإنجليزية لتطوير قطاعات النقل المختلفة، خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر "واعد".



وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتعظيم التعاون مع الشركات البريطانية في قطاع تطوير السكك الحديدية وتطوير الموانئ البحرية، وكذلك في تطبيق منظومة "ITS" للسلامة على الطرق.



واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل مشتركة يتم من خلالها تقديم أهم المشروعات الاستثمارية في مجال النقل بمصر بحضور الشركات البريطانية .

