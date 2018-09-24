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اتصالات وتكنولوجيا
فاليو تفتتح مركزاً جديدًا للبحث والتطوير بالقرية الذكية
الإثنين 24 سبتمبر 2018 02:12 م
القرية الذكية
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القرية الذكية
المال-خاص
افتتحت مجموعة "فاليو" العالمية، مقراً جديداً لمركز البحث وتطوير البرمجيات الخاص بها بالقرية الذكية في القاهرة، بعد احتلالها الصدارة كأكبر مركز للبحث والتطوير بالجمهورية.
وقد حضر حفل الافتتاح جاك آشنبروا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة.
وسعياً لدعم خطة الشركة في التوسع بشتى أنحاء العالم، تخطط "فاليو" مصر لاستقطاب الكفاءات من المهندسين لكى يصل عدد العاملين بها إلى ۲۰۰۰موظف بحلول عام ۲۰۲۰.
يساهم مهندسو "فاليو" في القاهرة بشكل فعال في تطوير أحدث حلول البرمجيات لترويج تقنيات الشركة المتطورة، وذلك بالتعاون مع جميع مراكز الشركة للبحث والتطوير الموجودة بجميع أنحاء العالم.
فعلى سبيل المثال، قد قام مهندسو "فاليو" بالقاهرة بتطوير العديد من البرامج المتنوعة التي تمكن من استخدام تقنياتها المبتكرة كتقنية ركن السيارات الآلي Valeo Park4U وتقنيات شعاع الليزر LED وتقنية الـ Stop-Start، مما أدى بها للوصول إلى مكانة مرموقة كأهم مركز تطوير للبرمجيات بالمجموعة وأكبر مراكز البحث بالجمهورية.
ونظراً لكونها أحد رواد الابتكار وحرصها على تقديم أنظمة القيادة الآلية والحلول التي تساعد على خفض معدلات ثاني أُكسيد الكربون، فإن مكانة "فاليو" تجعل منها محوراً للثورات الثلاث التي ترتكز عليها صناعة السيارات عالميًا، وهن ثورة تكنولوجيا السيارات الكهربائية وثورة السيارات ذاتية القيادة وثورة التنقل الرقمي. وتقوم المجموعة بتصميم وتصنيع المنتجات المجهزة تكنولوجيًا والتي سوف تلعب دور هائلًا في تشكيل مستقبل السيارات.
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