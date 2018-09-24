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سيــارات
جراف| تطور مبيعات فورد خلال 7 أشهر
الإثنين 24 سبتمبر 2018 02:41 م
فورد فوكاس
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جراف| تطور مبيعات فورد خلال 7 أشهر
جراف| تطور مبيعات فورد خلال 7 أشهر
فورد فوكاس
المال - خاص
قفزت مبيعات فورد بنسبة 30% مسجلة 1785 سيارة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالي، مقابل 1354 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"؛ فإن مبيعات "فيوجن" شهدت ارتفاعا بنسبة 107% مسجلة 226 وحدة، مقابل 109، كما صعدت مبيعات "كوجا" بنسبة 41% لتصل الى 517 وحدة مقارنة بـ 363 مركبة
سابقًا
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وشهدت مبيعات "فوكاس" ارتفاعا بنسبة 8% لتسجل 907 سيارة مقارنة بـ 842 مركبة، وسجلت مبيعات "ايكسبورت" نحو 82 وحدة، وتمكنت "سي ماكس" من بيع 27 وحدة.
وأما عن أداء العلامة العلامة اﻷمريكية بالسوق خلال الشهور السبعة اﻷولى من 2018؛ فإنها تمكنت من بيع 203 سيارة خلال يناير الماضي، فى حين ارتفعت مبيعاتها بواقع سيارة واحدة لتصل الى 204 وحدة خلال فبراير 2018.
وصعدت مبيعات فورد بنسبة 4% لتصل الى 212 سيارة خلال مارس الماضي، فى حين تراجع أدائها بنسبة 6% بإجمالى 199 سيارة فى أبريل من العام الحالى.
وسجلت مبيعات فورد نموًا بنسبة 15% لتسجل 230 مركبة خلال مايو 2018، ليواصل أداء العلامة اﻷمريكية ارتفاعا بنسبة 33% بواقع 306 سيارة خلال يونيو الماضي، وتمكنت من بيع 404 وحدة خلال يوليو الماضى.
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