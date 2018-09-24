1.4 مليار دولار استثمارات رأسمالية لمشروع المصرية للتكرير

المصرية للتكرير



مصطفى طلعت



قالت الشركة المصرية للتكرير التابعة لمجموعة القلعة القابضة للاستثمارات، إن إجمالى الاستثمارات الرأسمالية لمشروع مصنع التكرير الذى يجرى تنفيذه بمنطقة مسطرد، بلغت 1.4 مليار دولار حتى سبتمبر الحالى.



جاء ذلك خلال زيارة نظمتها الشركة اليوم للكشف عن آخر تطورات المصنع الجديد.



وستقوم المصرية للتكرير ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25% مع الحصول على جميع مدخلات الإنتاج من شركة القاهرة لتكرير البترول.

















