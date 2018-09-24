EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
1.4 مليار دولار استثمارات رأسمالية لمشروع المصرية للتكرير
الإثنين 24 سبتمبر 2018 02:05 م
المصرية للتكرير
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
إنهاء 98% من مشروع المصرية للتكرير التابع للقلعة
المصرية للتكرير
مصطفى طلعت
قالت الشركة المصرية للتكرير التابعة لمجموعة القلعة القابضة للاستثمارات، إن إجمالى الاستثمارات الرأسمالية لمشروع مصنع التكرير الذى يجرى تنفيذه بمنطقة مسطرد، بلغت 1.4 مليار دولار حتى سبتمبر الحالى.
جاء ذلك خلال زيارة نظمتها الشركة اليوم للكشف عن آخر تطورات المصنع الجديد.
وستقوم المصرية للتكرير ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25% مع الحصول على جميع مدخلات الإنتاج من شركة القاهرة لتكرير البترول.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا