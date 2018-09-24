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اقتصاد وأسواق
جامعة القاهرة تنهي تدريب أعضائها لتدريس التفكير النقدي
الإثنين 24 سبتمبر 2018 02:32 م
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
المال خاص:
أنهى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة، الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من كافة الكليات الخاصة بتدريس مقرري التفكير الناقد وريادة الأعمال، استعدادًا لتدريس أحد المقررين للطلاب كمتطلب دراسي لمرة واحدة في أي سنة من سنوات الدراسة اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2018/2019.
وكانت جامعة القاهرة قد طرحت مسابقة بين المفكرين وأساتذة الجامعات والمتخصصين أفراداً ومجموعات للمشاركة في مسابقة إعداد أو ترجمة كتابين، الأول عن التفكير النقدي، والثاني عن ريادة الأعمال، ليكونا مقررين دراسيين ومتطلبين من متطلبات التخرج لجميع طلاب الجامعة بإختلاف تخصصاتهم، وذلك وفقاً لما أقره مجلس الجامعة بشأن إعداد المقررين، وتدريسهما مرة واحدة فقط لكافة الطلاب خلال فترة الدراسة، ويؤدى فيه الطالب الامتحان ويكون متطلباً من متطلبات التخرج.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المقررين يأتيان في إطار سعي الجامعة نحو التحول إلى نموذج جامعات الجيل الثالث، وما يفرضه هذا التحول من ضرورة تنمية قدرات الطلاب علي التفكير النقدي والابداع والابتكار، وفتح الباب أمام مشاركتهم فى تطوير تخطيط مشروعات ريادة الأعمال وتنفيذها.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مقرر التفكير النقدي يستهدف تزويد الطلاب بمهارات التفكير وتطبيقها في جميع المواقف والمجالات والمشكلات التي يواجهونها في حياتهم اليومية ليكونوا قادرين على تعريف البناء المنطقي للحجج والآراء المطروحة وأنواعها وتحليلها واكتشاف مدى صدقها وصحتها وجوانب القوة والضعف فيها ورصد الأخطاء الشائعة في التفكير وبخاصة الأحكام المسبقة.
وأشار الدكتور علاء صابر مدير مركز جامعة القاهرة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، أنه تم تدريب 35 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة من الكليات المختلفة على مقرر ريادة الأعمال، فيما تم تدريب 40 من أعضاء هيئة التدريس على مقرر التفكير النقدي، وذلك لإعداد كوادر تقوم بتدريس المقررين.
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