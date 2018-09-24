الزهيرى: اليوم بدء انطلاق حملة الوعى التأمينى

علاء الزهيرى



الشاذلى جمعة



تبدأ اليوم حملة الوعى التأمينى التى يطلقها الاتحاد المصرى للتأمين من اليوم وحتى نهاية نوفمبر المقبل وتتضمن 5 آلاف سبوت فى وسائل الاعلام – إعلانات 30 ثانية بفواصل البرامج المختلفة.



وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتامين فى مؤتمر التامينات الزراعية الذى عقده الاتحاد صباح اليوم، إن الحملة ستركز على التامين متناهى الصغر بنشاطى الحياة والممتلكات وكذلك التأمين على المشورعات المتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أنه تم إعداد 4 أفلام تسجيلية خاصة بتلك الحملة.









