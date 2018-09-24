تعرف على أسعار الطماطم بعد وصول الشحنة الأردنية

الطماطم



الصاوى أحمد



فقدت الطماطم 2 جنيه فى الكيلو اليوم مقارنة مع أمس بعد نية الحكومة استيراد كميات منها من الأردن، وسجل الكيلو 8 جنيهات بدلا من 10.



كما شهد عدد من الأصناف الأخرى تراجعا مماثلا مثل الفاصوليا التى انخفضت من 15 إلى 12 جنيها، بينما حافظت باقى الأنواع على أسعارها المستقرة مثل البطاطس و تراوحت بين 8 إلى 10، والخيار من 7 إلى 10 الليمون 8 جنيه .



واستقر سعر الكوسة متراوحا بين 6 إلى 10 جنيهات، الباذنجان الرومى ارتفع لـ 5 بدلا من 4 جنيهات الباذنجان العروس 6، الفلفل الرومى 8 جنيهات بدلا من البصل 5، الجزر 8، الفلفل الألوان 24، البامية 15، الملوخية إنخفضت لجنيه واحد بدلا من جنيه ونص للربطة، الثوم الأبيض 8 جنيهات، وربطة الخضرة نصف جنيه.



وبلغ سعر الرمان والجوافة 7.5 لكل صنف والبرتقال (أبو صرة) 6 جنيهات، المانجو العويس 30 جنيهًا، والزبدية 25، والفص 50، البلح الرملى الأصفر والأحمر 5، الرمان 7.5، البرتقال أبو صرة 7.5 و البلح البارحى من 15 إلى جنيهان، والتفاح 25 ، العنب "كرمسون " 8، الخوخ 25، البرقوق 25، الكمثرى 12 جنيهاً، التين 15.



وكانت الحكومة قد أعلنت أمس الأول عن نيتها لاستيراد طماطم من دولة الأردن نتيجة زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه خاصة أنها سلعة مهمة جدا لكل أسرة.



وأكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"المال " أمس إن وزارة الزراعة تقوم بفحص شحنة لأحد المستوردين فى ميناء نويبع قادمة من الأردن عبارة عن عدة حاويات محملة بنحو 50 طنا من الطماطم وذلك لتهدئة سعر السوق حيث تعهد المستورد أن يصل سعر الكيلو لـ5 جنيهات.