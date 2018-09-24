رئيس جامعة القاهرة يستضيف وزير المالية ومحافظ دمياط

المال خاص:





استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الإثنين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندسة غادة مصطفي نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة.





وجاء هذا اللقاء على هامش حضورهم اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بدعوة من جامعة القاهرة.

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون القائم بين جامعة القاهرة ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن الجامعة تحرص على التعاون مع جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة، كما أنها تحرص على أن تتحول إلى جامعة من الجيل الثالث لتندمج اندماجاً حقيقيا مع الاقتصاد الوطني والمجتمع.





وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، "إن جامعة القاهرة بالنسبة لي تمثل بيتي ومكاني لأنني كنت طالباً بكلية التجارة بالجامعة، أنه تعلم منها المصداقية والعلم والخبرة، وأن التنوع داخل جامعة القاهرة يعطي الأرضية المناسبة للتفاعل مع الملفات المتعددة".

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن القوافل التي تنظمها جامعة القاهرة في خدمة المجتمع في المحافظات بمشاركة أساتذتها وطلابها، هي أحد الأدوات الهامة التي تقوم بها الجامعة للتفاعل مع المجتمع وخدمة المواطنين في كافة المحافظات.