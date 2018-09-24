السولار



مصطفى طلعت



قالت الشركة المصرية للتكرير التابعة لمجموعة القلعة القابضة للاستثمارات، إن مشروع مصنع التكرير الذى يجرى تنفيذه بمدينة مسطرد يوفر 40% من واردات مصر من السولار.



جاء ذلك خلال زيارة نظمتها الشركة اليوم للكشف عن اخر تطورات المصنع الجديد.



وقالت المصرية للتكرير انها بدأت التشغيل التجريبى لمجموعة من الأنظمة الخاصة بالمشروع ومنها انظمة الهواء بالمصنع والاجهزة الهوائية وانظمة تنقية المياه من المعادن وانظمة التبريد بالمياه وانظمة مكافحة الحرائق.



ويبلغ الإنتاج السنوى للمشروع من المنتجات الوقود عاليه الجوده 4.7 مليون طن منها 2.3 مليون طن سولار مطابقة لمواصفات الجودة الأوروبية.