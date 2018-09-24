مضارب الأرز تورد 40 ألف طن لوزارة التموين

شحاتة: ارتفاع عدد الموردين إلى 50 شركة



أحمد اللاهونى:



أعلن الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بدء توريد الأرز المحلى الأبيض المخصص لشهر أكتوبر المقبل لوزارة التموين والتجارة الداخلية تمهيدا لصرفه لأصحاب البطاقات، بكميات تتراوح بين 38 ألف و40 ألف طن.



وأكد رئيس شعبة الأرز فى تصريحات اليوم، ارتفاع عدد الشركات والمضارب التى ستورد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين ضمن مقررات الشهر المقبل إلى 50 شركة، وستورد اى كميات تحتاجها لتوفير الأرز المحلى للمواطنين سواء من خلال بطاقات التموين أو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.



وأوضح شحاتة، أن الشعبة تلقت العديد من العروض بشأن توفير الأرز الابيض من الخارج من نوعيات جيدة وتشبه الأرز المحلى المصرى من حيث الطعم واللون بسعر 370 دولار للطن بما يعادل 6600 جنيه مصرى بجانب 200 جنيه تخليص، كما تلقت عروضا بسعر الطن 350 دولار بما يعادل 6250 جنيه للطن بجانب 200 جنيه تخليص، لافتا الى أن الأولوية للمنتج المحلى فى إطار دعم المنتجات والسلع المصرية وتشجيع المزارعين على زراعة الأرز وفقا للمساحات المحدده من وزارة الرى.



وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تواصل مستمر مع شعبة الأرز بهدف توفير الكميات المطلوبة وطرحها للمواطنين على البطاقات.

