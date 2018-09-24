كيف يساعد التأمين فى حصول المزارعين على قروض بنكية

الشاذلى جمعة:



أكد المهندس علاء دياب، رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عدم وجود تأمين على المحاصيل الزراعية لصغار ومتوسطى المزارعين، ما يعرقل إعداد بيانات عن أنشطتهم ومعلومات تساعدهم فى الحصول على قروض بنكية.



وأضاف أن الحصول على التمويل عائق فى طريق نمو الاستثمارات الزراعية، بسبب طلب البنوك رهن الأرض، إلى جانب فرض فوائد بنكية تجارية عالية، وهو ما أدى إلى ضمور الاستثمار الزراعى فى مصر.