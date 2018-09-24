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بورصة وشركات
إنهاء 98% من مشروع المصرية للتكرير التابع للقلعة
الإثنين 24 سبتمبر 2018 01:49 م
المصرية للتكرير
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المصرية للتكرير
مصطفى طلعت
كشفت الشركة المصرية للتكرير التابعة لمجموعة القلعة القابضة للاستثمارات، عن آخر تطورات مصنع التكرير الذى يجرى تنفيذه بمنطقة مسطرد.
ووفقا للزيارة التي نظمتها الشركة اليوم للكشف عن التطورات فان معدل اكتمال المشروع تجاوز 98 % حتى سبتمبر الحالى.
وقالت الشركة إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 4.3 مليار دولار ويوفر 4.7 مليون طن من منتجات الوقود عاليه الجودة والقيمة ومشتقاتها.
ويوفر المشروع ما بين 12 إلى 15 الف فرصة عمل في ذروة مراحل الانشاء مع خلق 700 وظيفة دائمة عند افتتاح المشروع.
وذكرت المصرية للتكرير أن حزمة القروض التي حصلت عليها لاستكمال المشروع تبلغ 2.9 مليار دولار وأن اجمالي الاستثمارات الرأسمالية له تبلغ 1.4 مليار دولار.
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