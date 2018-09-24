مستثمر يرفع حصته فى الأهرام للطباعة بشراء 29 ألف سهم

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف عن قيام العميل أحمد كمال محمد العليمى بشراء عدد 29 ألف سهم تقريبا بقيمة إجمالية 266 ألف جنيه.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن نسبة مساهمة العميل المشار إليها ارتفعت بعد التنفيذ إلى 9.03% مقارنة بنحو 8.68% قبل العملية.



وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 9.23 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.



