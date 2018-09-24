محمد عبد العزيز: انتهاء التوثيق الأثرى لقصر البارون



دعاء محمود



قال محمد عبد العزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إنه تم الانتهاء من جميع أعمال التوثيق الآثري لمشروع تطوير قصر البارون وجميع طوابقه من البدروم والدور الأرضى والأول والسطح، مشيراً إلى أنه تم استخدام أحدث الوسائل العلمية من التوثيق الرقمي والفوتوغرافي والليزر سكان.



وأضاف عبد العزيز خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الآثار الدكتور خالد العناني منذ قليل في قصر البارون إمبان، أن استخدام أحدث الوسائل كان الهدف منه مراعاة الطراز المعماري الفريد للقصر وجميع عناصره المعمارية والاثرية، موضحاً أنه جار استكمال أعمال التدعيم الإنشائى لأسقف القصر وترميمها وتشطيب الواجهات والعناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الاسقف والكرانيش الجصية.



وتابع أنه يتم العمل حالياً علي الانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسي والتمثال الرخامي بالموقع العام أمام واجهة ١ و٤، والمحفوظ أسفل سلم البرج.