مستثمر يخفص حصته فى بي آي جي للتجارة ببيع 299 ألف سهم

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رجب عزالدين:



أعلنت شركة بى آى جى للتجارة والاستثمار عن قيام شركة FFA PRIVATE S A L ببيع عدد 299 ألف سهم من حصتها بالشركة بقيمة إجمالية 240 ألف جنيه تقريبا.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن نسبة مساهمة الشركة المشار إليها انخفض بعد العملية إلى 4.31% مقارنة بنحو 5.3% قبل العملية.



وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.80 جنيه، كما تم التنفيذ بواسطة شركة مباشر إنترناسيونال لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

