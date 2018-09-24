سهل حشيش للاستثمار السياحى تطلق مشروع Bay Village

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن إطلاق مشروع "Bay Village" من خلال شركتها التابعة سهل حشيش للاستثمار السياحى.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذا المشروع السكنى سيساهم فى تنويع المشروعات العقارية التى تقدمها المصرية للمنتجعات باعتباره وجهة مثالية للمستثمرين الذين يتطلعون للاستثمار فى سوق المنازل الثانية فى مصر.



ومن المقرر أن تبدأ الشركة خطة البيع لوحدات المشروع البالغة 185 وحدة على ثلاث مراحل رئيسة وأخرى فرعية لكل مرحلة رئيسية، على أن يتم الانتهاء من جميع مراحل بناء وتنفيذ المشروع بحلول عام 2023 .



وتبلغ التكلفة الاستثمارية والمصروفات الأخرى للمشروع 200 مليون جنيه تقريبا، وتستهدف الشركة تحقيق إجماليى إيرادات بقيمة 390 مليون جنيه وفقا للبيان.



ويقع المشروع على مساحة 11 ألف متر وإجمالي مساحة بنائية 21.4 ألف متر تقريبا بالقرب من شمروع طوايا.