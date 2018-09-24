EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
المبيعات تدفع البورصة للتأرجح منتصف تعاملات الإثنين
الإثنين 24 سبتمبر 2018 01:34 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة
رجب عزالدين:
واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين .
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.45 % عند مستوى 14196 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11% عند مستوى 688 نقطة حتى الساعة 12:30
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 310 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 17 مليون جنيه و151 ألف جنيه و8 مليون و916 ألف جنيه لى التوالى ،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 25.5 جنيه و394 ألف جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 70 سهما من إجمالى 153 سهما متداولا، بينما هبط 41 سهما وبقى 42 دون تغير.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا