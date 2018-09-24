المبيعات تدفع البورصة للتأرجح منتصف تعاملات الإثنين

البورصة

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين .



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.45 % عند مستوى 14196 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11% عند مستوى 688 نقطة حتى الساعة 12:30



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 310 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 17 مليون جنيه و151 ألف جنيه و8 مليون و916 ألف جنيه لى التوالى ،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 25.5 جنيه و394 ألف جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 70 سهما من إجمالى 153 سهما متداولا، بينما هبط 41 سهما وبقى 42 دون تغير.