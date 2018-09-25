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تأميـــن
الرقابة المالية تطالب الشركات بإصدار وثائق تأمين زراعية مبسطة
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 11:35 ص
رضا عبد المعطى
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نائب رئيس الهية
كتب – الشاذلى جمعة :
طالب المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار وثائق تأمين زراعى مبسطة ذات شروط ميسرة وأسعار مخفضة تستهدف تغطية المخاطر التى تتعرض لها المحاصيل الزراعية.
أضاف أن 30% من قوة العمل فى مصر تعمل فى النشاط الزراعى خاصة وانها تساهم بـ14.8 من الناتج الاجمالى المحلى علاوة على انها تساهم بحوالى 22% من الصادرات السلعية
وأوضح عبد المعطى فى ندوة التامينات الزراعية التى عقدت صباح اليوم ان هناك احجام من المستثمرين عن التوسع فى الاستثمار الزراعى وكذلك طلب التامين الزراعى بسبب ضعف الوعى التامينى وظروف السوق الاقتصادية .
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