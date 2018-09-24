وزير الآثار: 100 مليون جنيه لإحياء قصر البارون



العنانى: تم الانتهاء 50% من أعمال الترميم والتطوير



دعاء محمود



أكد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أن التكلفة الإجمالية لأعمال ترميم قصر البارون تصل إلى 100 مليون جنيه، موضحاً أن الحكومة خصصت خلال العام الماضى نحو مليار و270 مليون جنيه لتمويل تطوير وترميم ٨ مواقع أثرية من بينها قصر البارون، والمتحف اليونانى الروماني، ومتحف الحضارة، وهضبة الأهرامات.



وأضاف الوزير فى تصريحات له على هامش الجولة التفقدية التى قام بها منذ قليل فى قصر البارون إمبان، أنه تم الانتهاء بنسبة 50% من أعمال الترميم والتطوير، متوقعاً الانتهاء من تطوير القصر خلال العام المقبل بعد أن كان مقرراً له نهاية العام الحالى.



وأوضح الوزير أن السبب وراء ذلك هو أعمال الترميم الدقيقة والمفأجات غير السارة التى اكتشفها فريق العمل أثناء إجراء أعمال الترميم منها وجود بعض الأجزاء المتهالكة بسبب نظام الصرف القديم، بالإضافة إلى تأكل الحديد وخشب الباركيه.



ونوه العنانى بأن هناك حرصا من الحكومة على ترميم القصر والذى يعد أيقونة مصر الجديدة ووجهة مصر أمام القادمين من مطار القاهرة.



جاء ذلك بحضور محمد عبدالعزيز مدير عام مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وجمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.