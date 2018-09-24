الكهرباء: 32 شركة أنتجت 1465 ميجا وات طاقة شمسية بأسوان

تشغيل السيارات بالطاقة الشمسية

عصام عميرة:



قال أحمد مهينة، وكيل وزارة الكهرباء، إن القطاع الخاص نجح في تشيد محطات للطاقة الشمسية بأسوان، تنفيذا لاستراتيجية الوزارة في تنمية وتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة، لافتا إلى أن الوزارة تلتزم بشراء الطاقة المتجددة من القطاع الخاص.



وأضاف أن 32 شركة في القطاع الخاص تعمل في أسوان بهدف إنتاج 1465 ميجا وات بنظام تعريفة التغذية، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على تدعيم وتوزيع عمليات إنتاج الطاقة المتجددة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات.



وتابع أن الوزارة نجحت في توزيع 11.7مليون لمبه ليد من أصل 13.7مليون لمبة بنظام التقسيط كمبادرة من الدولة للتشجيع على استخدامها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص استطاع توزيع 100مليون لمبة ليد على المواطنين، لافتا إلى أن السوق ما زال يحتاج إلى 500 مليون لمبه ليد على القطاع السكني والتجاري وغيرها.



جاء ذلك على هامش حفل ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية.



وسيتم توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، وذلك لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي بمصر.



ويسهم المشروع في تحقيق ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015، محطة للتنمية العالمية المستدامة حتى عام 2030، وكذلك في تحقيق الهدف السابع الخاص بضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة بسيطة.



وتحقيق الهدف التاسع الخاص بإقامة بنية أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتنمية مهارة الابتكار، والهدف الثالث عشر المعني باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وإثارة.