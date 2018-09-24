علاء عز: السعودية تتصدر الاستثمار العربي في مصر بـ5.7 مليار دولار

علاء عز

دعاء حسني:



أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الإستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي جميع المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، فضلا عن ممتلكات الأخوة السعودين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، والتى تقدر بعدة مليارات.



وذكر عز، خلال البيان الصحفي الصادر عن الاتحاد منذ قليل، علي هامش اللقاء الذي جمع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية مع الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، بحضور الدكتور علاء عز والدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري أمينى عموم الاتحادين.



وأضاف أنه فى المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات الى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصرى 100% تجاوز 1,1 مليار دولار.



كما تصاعد وتنامى التبادل التجارى ليتجاوز 6,2 مليار دولار، بزيادة سنوية 16,5%، كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم وهناك أكثر من نصف مليون من السعودين المقيمين إقامة دائمة بمصر.