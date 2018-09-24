EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وظائف تصل إلى 8 آلاف جنيه في كبابجي أبو علي وشركات أخرى
الإثنين 24 سبتمبر 2018 01:31 م
فنون الطبخ
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وظائف تصل إلى 8 آلاف جنيه في كبابجي أبو علي وشركات أخرى
وظائف تصل إلى 8 آلاف جنيه في كبابجي أبو علي وشركات أخرى
فنون الطبخ
دعاء حسني:
أعلن كبابجي أبو علي، التابع لشركة ستار سيتي للمشروعات الغذائية والسياحية، عن حاجته لـ10 شيف مطبخ عمومي، للعمل بمقريها إحدهما بالعبور والتجمع الخامس.
وذكرت، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكتروني، أنه من متطلبات الوظيفة، أن يكون ذكر، عمره بين 25-50 سنة، بسنوات خبرة بين 4-15 سنة، بمؤهل متوسط كثانوية فنية نظام 3 سنوات، ولم تشترط إجادة المتقدمين لبرامج الحاسب الآلي أو اللغة الإنجليزية مقابل راتب بين 4 و8 آلاف جنيه، ويشترط الخبرة السابقة فى المطاعم الشرقي أو المطاعم الإنترناشونال ومطاعم المأكولات البحرية، وعلي معرفة بإعداد وجبات الكباب والطواجن والسي فود وما شابه ذلك.
أعلنت شركة أم.سو، المتخصصة في الملابس الحريمي، عن حاجتها لمصمم أو مصممة أزياء للعمل بمقرها في العبور، واشترطت أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصل علي مؤهل عالي، وأعمارهم بين 25-35 سنة، ولم تشترط إجادتهم للغة الإنجليزية أو الحاسب الآلي، وتوفر الشركة مواصلات للعاملين، مقابل راتب قابل للتفاوض.
فيما ذكرت شركة، منلو ومقرها مدينة نصر،، عن حاجتها لموظف للعمل كمدخل بيانات، علي أن يكون ذكر، عمره بين 23 و26 سنة، ويتمتع بسنوات خبرة بين 1-3 سنوات، وسيقوم بإعداد وترتيب مصادر البيانات الخاصة بالشركة ومراجعاتها للتأكد من استيفائها بالكامل، وذلك مقابل راتب مجز وأرباح سنوية وتأمين صحى خاص وتأمين على الحياة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا