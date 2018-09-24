ترافيجورا: برميل النفط سيصل إلى 100 دولار قريبا

سعر برميل النفط





خالد بدر الدين:



أعلن اليوم الإثنين بين لوكوك، المدير المشارك لتداول النفط في شركة ترافيجورا الإماراتبة لتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وخامات التعدين أن أسعار النفط قدر ترتفع إلى 90 دولارا للبرميل بحلول عيد الميلاد المقبل، وإلى 100 دولار للبرميل بحلول العام الجديد.



ورأى بين لوكوك مدير ترافيجورا التى تتخذ من إمارة دبى مقرا لها، أن صعود أسعار البترول من 10 إلى 20 دولار بحلول عام 2019 يرجع إلى طلب عالمي قوي على النفط بعد أن زادت أسعار النفط الحالية إلى حوالى 80 دولارا للبرميل من خام برنت.



وذكرت وكالة رويترز أن نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، قال إن أسعار النفط العالمية ستكون جيدة للمنتجين والمستهلكين عند حوالي 70 دولارا للبرميل، حيث ستسمح باستثمارات النفط والغاز دون الإضرار بالطلب.



وأعلن نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية خلال مؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادي "نحتاج إلى تحقيق توازن بحيث لا تضر الأسعار المرتفعة بالطلب، وفي ذات الوقت تشجع أيضا على الاستثمار وأعتقد أن أسعارا عند حوالي 70 دولارا ستكون مقبولة للموردين والمستهلكين على حد سواء.



ومن ناحية أخرى، أعلن بيجن زنغنه، وزير النفط الإيراني اليوم الإثنين، أن اجتماع أوبك لم يعط ردا إيجابيا على طلبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إن ”حلم الولايات المتحدة“ بوقف صادرات النفط الإيرانية تماما لن يتحقق.



ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن الوزير بيجن زنغنه قوله "تسعى الولايات المتحدة إلى وقف صادرات النفط الإيرانية تماما ولو لشهر واحد، لكن ذلك الحلم لن يصبح حقيقة".