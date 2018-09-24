موانئ بورسعيد تستقبل 4 سفن حاويات

غرفة موانئ بورسعيد والاستيرد



أمانى العزازى



أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الاثنين 4 سفن .



فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادره 4 سفن ومتواجد علي الأرصفه 3 سفن.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول سفينة حاويات ومتواجد علي الارصفه 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.



كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامه ومتواجد علي الارصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل إجراءات دخول وخروج السفن.







