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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
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9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
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120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

موانئ بورسعيد تستقبل 4 سفن حاويات

غرفة موانئ بورسعيد والاستيرد
غرفة موانئ بورسعيد والاستيرد
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 أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الاثنين 4 سفن .

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادره 4 سفن ومتواجد علي الأرصفه 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول سفينة حاويات ومتواجد علي الارصفه 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامه ومتواجد علي الارصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل إجراءات دخول وخروج السفن.



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