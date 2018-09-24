السكة الحديد: انتظام الدراسة بمدرسة النقل فى معهد وردان

أشرف رسلان المصرية لتجديد خطوط السكك الحديدية



المال -خاص



أعلنت هيئة السكة الحديد، عن انتظام الدراسة مع بداية العام الدراسي بمدرسة النقل الملحقة بمعهد تدريب وردان التابع للهيئة والتى تعتبر أول مدرسة متخصصة فى علوم النقل والسكك الحديدية بمنطقة الشرق الأوسط وفيها يتم تخريج الطلاب بعد 3 سنوات دراسية والحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ويكون في إحدى مجالات السكك الحديدية وتخريج طلاب على دراية كاملة للعمل بالسكك الحديدية وذلك لسد العجز في التخصصات والوظائف الحرجة للسلامة.



وأوضح المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم إنشاء المدرسة داخل معهد تدريب وردان ببلدة وردان وهو معهد تابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر ويقع على بعد 50 كم من القاهرة وتم إنشاء هذه المدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل فى عام ١٩٧٢ وتم قبول أول دفعة عام 1972 ونظام المدرسة داخلية شامل الإقامة والإعاشة لجميع الطلاب والمدرسين خلال العام الدراسى.



وأكد رئيس الهيئة أن المواد التي يتم تدريسها مواد اساسية مثل العربى والرياضيات وخلافه مثل باقى المدارس الثانوية الصناعية ومواد فنية تخصصية تشمل (الرسم الهندسى - قياسات المواد) بالإضافة إلى المواد التخصصية في السكة الحديد مثل ( لائحة التشغيل - هندسة السكة - هندسة الإشارات ) وهذه مواد متخصصة في مجال السكة الحديد وقد روعى اندماج المواد الفنية التخصصية ومواد السكك الحديدية لان يكون الدبلوم الحاصل عليه الطالب يصلح لأعمال داخل وخارج السكة الحديد في العمل بعد التخرج.



وأضاف رئيس الهيئة أن الدفعات والتخصصات التي تقوم المدرسة بتدريسها حاليا حوالى ٤٧٠ طالبا منهم ١٠٠ بالصف الأول تخصصات حركة وبلوك وإشارات وعدد ٢٧٣ طالبا بالصف الثانى تخصصات مساعد سائق قطار وحركة وبلوك وإشارات وميكانيكا وكهرباء وبراد وعدد ٩٧ طالبا بالصف الثالث تخصصات حركة وبلوك وإشارات ويتم اختيار التخصصلت طبقا لاحتياجات الهيئة لسد العجز فى هذه الوظائف.