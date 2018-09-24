صور| MCV تشارك بمعرض هانوفر للسيارات التجارية بألمانيا

وعرضت MCV خلال فاعليات المعرض مجموعة من موديلاتها وطرازاتها الجديدة والتى من بينها MCV 800، وفولفو الهجينة، غيرها من الموديلات الأخرى التى تقوم مجموعة وسائل النقل على إنتاجها بمصانعها فى مدينة الصالحية.









وتمتلك مجموعة MCV أكبر مصنع لإنتاج الحافلات فى أفريقيا، والشرق الأوسط، بطاقة انتاجية تصل إلى 10 آلاف أتوبيس، سنويًا، مخصص للتصدير، والسوق المحلى.









وتصدر مجموعة صناعة وسائل النقل منتجاتها من الأتوبيسات لأكثر من 50 دولة عالمية، كما أنها تمتلك مصانع لإنتاج الأتوبيسات فى كل من كوبا، وجنوب أفريقيا، علاوة عن مصنع تجهيز الشاحنات بمنطقة جبل على فى دبى.









وتعد بريطانيا من أكبر الأسواق التى تصدر لها مجموعة MCV أتوبيسات، فوفقًا لتصريحات أدلى بها مصدر مسئول بالمجموعة، فإن الشركة على مدار الفترة الماضية تمكنت من توريد ما يزيد عن 200 أتوبيسًا بطابقين لشركات النقل الجماعي ببريطانيا.









وكشف رجل الأعمال كريم غبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة صناعة وسائل النقل MCV، فى حوار سابق مع "المال" عن اقتناص المجموعة مناقصة عالمية لتوريد 50 أتوبيسا هجينا «هايبرد» لصالح النقل العام بدولة سنغافورة، بمعايير ومواصفات انبعاثات «يورو 6»، على أن يتم بدء عمليات التوريد خلال الربع الأخير من هذا العام.

















وتعمل MCV حاليًا على بدء عمليات وريد 80 أتوبيسًا لفرنسا، علاوة على 150 حافلة بطابقين لإنجلترا فى صفة جديدة للتصدير، بالإضافة إلى و سيشهد توريد ما يقرب من 200 أتوبيس لصالح دول الخليج، منها ما يقرب من 50 وحدة لصالح الإمارات.





شريف عيسىشاركت مجموعة صناعة وسائل النقل MCV، منتج ومصنع اتوبيسات مرسيدس فى مصر، بمعرض هانوفر للسيارات التجارية بألمانيا، فى دورته السابعة والستين، والذي انطلقت فعالياته فى العشرين من الشهر الحالى.وأشار إلى أن قرار تحرير أسعار الصرف بنهاية 2016 كان له العديد من الآثار الإيجابية على صادرات MCV من الأتوبيسات، والتى قفزت خلال الفترة الماضية بنسبة تراوحت ما بين 20 و 30%، عبر فتح أسواق جديدة فى كل من فرنسا، والدول الإسكندنافية، وهى الدنمارك والسويد والنرويج، إلى جانب هونج كونج ونيوزيلاندا.وتستحوذ أفريقيا على ما يزيد عن 30% من إجمالي صادرات المجموعة من الأتوبيسات، فيما تقتنص الدول الأوروبية على 30% من صادرات MCV، فيما تحصل دول الشرق الأقصى والبلدان الخليجية على %40.ويعد بمعرض هانوفر للسيارات التجارية بألمانيا من أشهر معارض الأتوبيسات والشاحنات فى العام والذى يقام هذا العام تحت شعار "المستقبل الآن".ويركز المعرض هذا العام على تقديم مجموعة الابتكارات الكاملة فى مجال التنقل من حيث استخدام التكنولوجيا ووسائل النقل الكهربائية فى المدن.ويجذب المعرض هذا العام ما يقرب من ألف عارض من 39 دولة، ويأتى ما يزيد عن 41% من العارضين من خارج ألمانيا، ويقام المعرض على مساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع، بمشاركة كبار مصنعي الحافلات والأتوبيسات حول العالم مثل مرسيدس، وفولكس فاجن، وإيسوزو، وسكانيا، ومان، وغيرها من الشركات الرائدة فى صناعة وسائل النقل.