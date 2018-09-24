صندوق GGF يدعم جلوبال ليس بـ5 ملايين دولار لتمويل الطاقة

حاتم سمير: تنوع محفظة الشركة دعم ثقة المؤسسات المالية الكبرى



المال ـ خاص:



أعلنت شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى حصولها على قرض جديد بقيمة 5 ملايين دولار من صندوق (GGF) Green for Growth Fund فى إطار تعزيز دعم الصندوق للشركة للترويج لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وطرح منتجات جديدة فى مجال التأجير التمويلى للمشروعات المصرية المتخصصة فى ذلك الصدد.



وأسهم نجاح جلوبال ليس فى الترويج لمشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الطلب على المنتجات المتخصصة المقدمة من الشركة فى مجال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في السوق المصرية فى تحفيز صندوق GGF لتعزيز دعمه للشركة للعمل على تطوير الخدمات المقدمة ، وتعد جلوبال ليس وفقا للنتائج الجيدة التى حققتها وإستحواذها على حصص سوقية كبرى فى توقيت زمنى قصير الشريك الأمثل فى قطاع المؤسسات الغير مصرفية لصندوق GGF .



وقال السيد حاتم سمير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس, إن تعزيز دعم صندوق GGF للشركة مجددا يعد تأكيدا على التزام جلوبال ليس والنجاحات التى استطاعت تحقيقها فى السوق المصرية فى توقيت زمنى قصير بما أسهم فى تعزيز ثقة كبار المؤسسات المالية، لافتا إلى أن جلوبال ليس تمكنت فى أقل من 3 سنوات أن تحفظ لنفسها مكانا ضمن أكبر 10 شركات تأجير تمويلي في مصر.



وأضاف أن جلوبال ليس نجحت فى توظيف أول شريحة من قرض صندوق GGF والبالغة 2.5 مليون دولار خلال أربعة شهور فقط من حصولها على القرض، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التى شهدها عام 2017 .



وتابع أن تنوع محفظة جلوبال ليس من حيث تقديمها خدمات التأجير التمويلي لقطاع عريض من المشروعات الاقتصادية ومنها الاستثمار العقاري والنقل والرعاية الصحية والتعليم وقطاع الأدوية والأغذية والمشروبات والكيماويات والخدمات البترولية، قد أسهم بصورة كبيرة فى تعزيز ثقة صندوق GGF بالشركة.



وأوضح أن صندوق GGF يقدر الطاقة التي سيتم توفيرها بحوالي 24,950 ميجا وات /ساعة بالاضافة إلى تخفيض 5,680 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



واختتم عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس حديثه بالتعبير عن امتنانه بالتعاون الوثيق مع فريق عمل صندوق GGF الذي يتابع بشكل مستمر أداء الشركة بما يمنحها الحافز على التطوير .



وأعرب السيد أولاف زيملكا رئيس مجلس إدارة صندوق GGF عن سعادتهم بتجربة الشراكة السابقة مع شركة جلوبال ليس والتعاون الوثيق بين الطرفين لضمان التوظيف السريع.



وأضاف أن فريق عمل جلوبال ليس لم يبد فقط تفانيهم في القيام بدور فعال لتطوير كفاءة الطاقة لأسواقهم بل أنهم أظهروا روح المبادرة في تطوير هذه السوق التي تعد واعدة للغاية.