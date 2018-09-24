الرقابة المالية: ربط السجل التجارى بالضمانات المنقولة.. قريباً





البنوك المستخدم الرئيسى لسجل الضمانات المنقولة

أحمد الدسوقى وسيد بدرقال عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم ربط السجل التجارى بسجل الضمانات المنقولة قريباً.واشار خلال كلمته بندوة حول التطبيق العملى لأحكام قانون الضمانات المنقولة، الى أن البنوك هى المستخدم الرئبسى للسجل الذى تقدر قيمة الضمانات به ٤٤٥ مليار جنيه.واضاف أن عدد الجهات المشاركة بالسجل تقدر بنحو ٥٦ جهة بواقع ٣٥ بنكاً و٢٠ شركة تأجير بالاضافة الى شركة متناهى الصغر.وأشار عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الى أن العميل من الممكن أن يحصل على تمويل بقيمة الضمانة كاملة.