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بنـــوك
آى سكور: 445 مليار جنيه حجم الضمانات المنقولة المسجلة
الإثنين 24 سبتمبر 2018 12:00 م
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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أحمد الدسوقى وسيد بدر
قال محمد كفافى، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، إن عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة حتى الآن بلغ 13.008 ألف ضمانة مشهرة حتى منتصف سبتمبر الحالى.
وأوضح خلال مؤتمر لاتحاد البنوك اليوم، أن قيمة الضمانات بلغت نحو 445 مليار جنيه منذ بدء التسجيل 11 مارس الماضى وحتى منتصف سبتمبر.
ووقعت الشركة عقودا مع نحو 57 جهة منها 35 بنكا و20 شركة تأجير تمويلي وشركة تمويل متناهي صغر وجهاز المشروعات.
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