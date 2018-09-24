أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

آى سكور: 445 مليار جنيه حجم الضمانات المنقولة المسجلة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أخبار متعلقة
small-img
اتفاقية بين المركزى والمرور وآى سكور لميكنة منظومة حظر السيارات
المشروعات الصغيرة والمتوسطة


أحمد الدسوقى وسيد بدر

قال محمد كفافى، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، إن عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة حتى الآن بلغ 13.008 ألف ضمانة مشهرة حتى منتصف سبتمبر الحالى.

وأوضح خلال مؤتمر لاتحاد البنوك اليوم، أن قيمة الضمانات بلغت نحو 445 مليار جنيه منذ بدء التسجيل 11 مارس الماضى وحتى منتصف سبتمبر.

ووقعت الشركة عقودا مع نحو 57 جهة منها 35 بنكا و20 شركة تأجير تمويلي وشركة تمويل متناهي صغر وجهاز المشروعات. 
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا