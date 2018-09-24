اتفاقية بين المركزى والمرور وآى سكور لميكنة منظومة حظر السيارات

محمد كفافى آى سكور



أحمد الدسوقى وسيد بدر



قلل محمد كفافى، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، إن الشركة بصدد توقيع اتفاقية مع الإدارة العامة للمرور والبنك المركزي لميكنة منظومة خطابات حظر السيارات الورقية.



وأضاف خلال كلمته بمؤتمر اتحاد البنوك اليوم، أن الغرض من الاتفاقية أن تكون الخطابات بشكل مميكن عن طريق سجل الضمانات المنقولة بدلا من الدورة التقليدية.



وأشار الى أن الشركة ستقوم بتفعيل ميكنة البيانات الخاصة بأحكام الإفلاس لدى وزارة العدل مع سجل الضمانات المنقولة.



وأضاف أن السجل يوفر بنية تحتية وتوافر جميع المتطلبات التكنولوجية لتشغيل وحفظ البيانات بأحداث تكنولوجيا متوفرة عالميا.







