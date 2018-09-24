هشام عز العرب: قانون الضمانات المنقولة يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى

هشام عز العرب



أحمد الدسوقى وسيد بدر



أكد هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس ادارة البنك التجارى الدولى، أن قانون الضمانات المنقولة سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي خلال الفترة المقبلة.



وقال فى كلمة القاها نيابة عنه شريف جامع الامين العام لاتحاد البنوك ،أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ البرنامج الاقتصادي وخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار ومنها قانون الضمانات المنقولة وسجل الضمانات المنقولة.



وأشار خلال ندوةحول التطبيق الفعلي لأحكام قانون الضمانات المنقولة إلى أن القانون يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمكنها من الحصول علي القروض، لافتا الى ان القانون يعد طفرة وثورة في مجال التشريع بهدف تسهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف أن السجل يساهم في تخفيض الوقت في الاشهار لاعتماده على التكنولوجيا، موضحا أن الدول التي بها هذا القانون يزيد بها التمويل تسع مرات البنوك التى ليس بها ضمانات.