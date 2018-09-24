EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
هشام عز العرب: قانون الضمانات المنقولة يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى
الإثنين 24 سبتمبر 2018 11:46 ص
هشام عز العرب
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
آى سكور توقع 57 عقدًا لتسجيل الضمانات المنقولة
اتحاد البنوك يدرس معوقات الضمانات المنقولة
الرقابة المالية: البنوك أكثر الجهات استخدامًا لسجل الضمانات المنقولة
هشام عز العرب
أحمد الدسوقى وسيد بدر
أكد هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس ادارة البنك التجارى الدولى، أن قانون الضمانات المنقولة سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي خلال الفترة المقبلة.
وقال فى كلمة القاها نيابة عنه شريف جامع الامين العام لاتحاد البنوك ،أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ البرنامج الاقتصادي وخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار ومنها قانون الضمانات المنقولة وسجل الضمانات المنقولة.
وأشار خلال ندوةحول التطبيق الفعلي لأحكام قانون الضمانات المنقولة إلى أن القانون يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمكنها من الحصول علي القروض، لافتا الى ان القانون يعد طفرة وثورة في مجال التشريع بهدف تسهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن السجل يساهم في تخفيض الوقت في الاشهار لاعتماده على التكنولوجيا، موضحا أن الدول التي بها هذا القانون يزيد بها التمويل تسع مرات البنوك التى ليس بها ضمانات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا