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بورصة وشركات
مشتريات أجنبية وعربية تدفع البورصة للصعود في التعاملات الصباحية
الإثنين 24 سبتمبر 2018 12:03 م
البورصة المصرية
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مشتريات أجنبية وعربية تدفع البورصة للصعود في التعاملات الصباحية
مشتريات أجنبية وعربية تدفع البورصة للصعود في التعاملات الصباحية
مشتريات أجنبية وعربية تدفع البورصة للصعود في التعاملات الصباحية
البورصة المصرية
منى عبدالباري:
واصلت البورصة المصرية اتجاهها الصاعد بالتعاملات الصباحية بجلسة اليوم الإثنين للجلسة الثانية على التوالي، حيث اكتست جميع المؤشرات باللون الأخضر، بدعم مشتريات الأجنبية والعربية.
و ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.21%، إلى مستوى 14291 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.27% إلى مستوى 689.75 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.17% إلى مستوى 1758.53 نقطة.
واتجه المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بصافي 3.5 و 2.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه المصريون للشراء بصافي 914 ألف جنيه على الترتيب.
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