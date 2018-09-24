القوى العاملة: تحويل العمل والسلامة المهنية من الورقي إلي الإلكتروني 2019

دعاء حسني:



التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، مدير مديرة القوى العاملة بالمنوفية عفيفى محمد عفيفي، لبحث جميع المعوّقات والمشكلات التي قد تتواجد بمنظومة العمل داخل المديرية، وذلك فى إطار خطة الوزارة لميكنة جميع أعمالها، والتحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى، وحوسبة نظام التفتيش، وبما يتوافق مع المعطيات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة المصرية.



وذلك فى إطار توجيهات الوزير بعقد اجتماعات مكثفة مع مديري مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة، لمتابعة خطط العمل بكل مديرية لتذليل أية معوقات أو مشاكل قد تقابل المديريات في هذا الخصوص، فضلا عن دراسة الرؤي والمقترحات الجديدة التي تفيد العمل للوصول إلى نتائج ملموسة تعود ثمارها للأجيال القادمة.



وشدد سعفان علي ضرورة الالتزام بتعميم نظام التفيش الإلكتروني الجديد على جميع المكاتب بنطاق المحافظة والعمل على قيام المديرية بإعداد خطة تدريبية لتدريب جميع المفتشين بالمديرية ومكاتبها على قوائم المراجعة الخاصة بتفتيش العمل والسلامة والصحة والمهنية، وذلك تمهيدا لنقل المكاتب من عملية التفتيش اليدوي إلي الإلكتروني، موضحا أنه بنهاية 2019 سوف تكون الوزارة قد انتهت من حوسبة جميع المكاتب على مستوى الجمهورية.



وطالب الوزير ضرورة العمل على سد العجز فى أعداد المفتشين وذلك من خلال تطبيق نظام المفتش الشامل بدمج مفتشي علاقات العمل مع التفتيش العمالي ، موجهاً بتفعيل قرار مجلس الوزراء ووزارة التخطيط بشأن تطبيق نظام التعاقد بعقود مؤقتة، وذلك لسد عجز فى بعض الأمكان الحيوية بالمديرية وذلك من خلال التنسيق المباشر مع المحافظة، بهدف الوصول إلي تقديم خدمة أفضل للمواطنين.



كما وجه مدير عام مركز المعلومات بديوان عام الوزارة بإعداد نظام مميكن لتقييم أداء العاملين من خلال معايير واضحة ومحددة قابلة للقياس، لإثابة الموظف المتميز وخلق روح المنافسة بين العاملين وذلك للوصول إلى الأداء الأمثل.