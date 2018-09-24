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بنـــوك
آى سكور توقع 57 عقدًا لتسجيل الضمانات المنقولة
الإثنين 24 سبتمبر 2018 10:52 ص
محمد كفافى آى سكور
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محمد كفافى آى سكور
أحمد الدسوقى وسيد بدر
قال محمد كفافي، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور، إن شركته وقعت عقود عددها نحو 57 عقدا مع 35 بنكا و 21 شركة منها شركة تمويل متتاهى صغر وجهاز تنمية المشروعات لتسجيل الضمانات المنقولة.
وأوضح أن الشركة قدمت عدة منتجات خلال الـ 10 سنوات الماضية منها منتح تقييم الجدارة الائتمانية للافراد ومنتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار خلال كلمته بمؤتمر اتحاد بنوك مصر الى أن الشركة قامت بتنفيذ النظام الالكترونى للسجل وتأمين التشغيل على مدار الساعة وتدريب مستخدمى النظام بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع أن السجل ليس نهاية المطاف بالنسبة للشركة فالشركة تتماشى مع جميع متطلبات السوق ولديها 20 منتجا.
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