EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
تصوير مقاطع فيديو لزاهي حواس للترويج للسياحة في بورصة لندن
الإثنين 24 سبتمبر 2018 10:48 ص
وزيرة السياحة
أخر الأخبار
وزيرة السياحة
أحمد عاشور:
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بعالم الآثار وسفير الأمم المتحدة للتراث العالمي الدكتور زاهي حواس لفتح مجالات للتنسيق والتعاون معه واستثمار شهرته العالمية الواسعة في الحملة الترويجية الجديدة للوزارة خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة السياحة بالسياحة الثقافية، وفي ضوء خطة الترويج الجديدة للوزارة والتي سيكون افتتاح المتحف المصرى الكبير محورا رئيسيا فيها.
واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالدكتور زاهي حواس، مشيدة بالدور التي يقوم به للترويج لمصر في كافة المحافل الدولية التي يحضرها والمحاضرات التي يلقيها حول العالم.
وتناول اللقاء الاتفاق على تصوير مقاطع فيديو للدكتور زاهي حواس من منطقة الأهرامات ومن المتحف المصري الكبير، لعرضها على شاشات في الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM في نوفمبر المقبل، كوجه مصري عالمي يتحدث عن الحضارة المصرية وعن افتتاح المتحف في ٢٠٢٠.
كما تم الاتفاق على أن يقوم بالتعاون مع الوزارة لعمل برنامج تثقيفي للأطفال تحت عنوان "مغامرات في عالم الآثار" باللغتين العربية والإنجليزية، الأول يهدف إلى تعريف أطفال مصر بتاريخهم وتوعيتهم بأهمية آثارهم وبأهمية السياحة، والثاني لتعريف أطفال العالم بالحضارة المصرية ودعوتهم لزيارة مصر.
وتطرق الحديث إلى بحث سبل التعاون معه في الفترة القادمة للترويج لافتتاح للمتحف المصرى الكبير، والذي يمثل احد المحاور الاساسية لخطة الترويج الجديدة لوزارة السياحة تحت شعار "المتحف المصري الكبير ٢٠٢٠ "GEM 2020".
وقال حواس أنه على أتم استعداد للمشاركة في الترويج لافتتاح المتحف ، مشيرًا إلى أنه شارك في وضع حجر أساس هذا الصرح الثقافي الكبير ، وأكد أنه سيكون اكبر متحف على مستوى العالم.
وخلال اللقاء اشارت الدكتورة رانيا المشاط الى حملة وزارة السياحة الترويجية التي سيتم اطلاقها تحت شعار (P2P) "People to People "، و التي سيكون أحد محاورها التعاون مع نماذج مصرية ناجحة للترويج لمصر عالميا، وليكونوا سفراء للسياحة المصرية، وذلك لإبراز وجه مصر الحديث والمعاصر، ليرى العالم أن بلدنا مليئة بالمبدعين في الفن والثقافة والموسيقى والعلوم والرياضة.
من ناحيته أعرب د. زاهي حواس عن اعجابه بشعار الحملة الجديدة، مشيرا الى أهمية تعريف العالم بالمصريين وإبداعاتهم في مختلف المجالات، لما لذلك من اثر إيجابي في إبراز صورة مصر الحضارية، وأكد أن الاعتماد على الوجوه المصرية المبدعة والمعروفة للعالم سيكون اداة ترويجية ناجحة، وسيساهم في جذب السياح من مختلف الدول، مشيرا الى أنه لمس بنفسه اهمية هذا التواصل المباشر في لفت أنظار العالم الى مصر، وذلك من خلال رحلاته الكثيرة .
كما أشارت الوزيرة الى أجندة مصر الترفيهية التي تقوم الوزارة حاليا بوضعها من خلال وجود أحداث ومهرجانات عالمية على مدار العام، و قد أبدى الدكتور زاهي حواس ترحيبا بالتعاون مع الوزارة في هذا الصدد.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا