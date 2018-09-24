«راية» تدرس التداعيات السلبية للروبوتات على صناعة الكول سنتر

خدمات الكول سنتر



أحمد على



تدرس شركة راية لمراكز الاتصالات آثار التطور التكنولوجى فيما يتعلق بالروبوتات على صناعة الكول سنتر، ومدى إمكانية استغلال ذلك التطور فى تحسين القدرات البشرية وإدخالها فى تقديم الخدمات الإلكترونية.



قالت ريم أسعد، العضو المنتدب بشركة راية لمراكز الاتصالات، إن شركتها تدرس باستمرار التقدم والتطور التكنولوجى، تحديدًا فيما يتعلق بالروبوتات، وأثره على صناعة الكول سنتر، مشيرة إلى أن شركتها تسعى إلى استغلال ذلك التطور فى تنمية مهارات الموظفين لديها.



أضافت فى تصريح لـ«المال»، أن «الروبوتات» لا يمكنها أخذ مكان العامل البشرى فى صناعة الكول سنتر، تحديدًا فى خدمات التواصل المباشر مع العملاء، عكس إمكانية تواجدها فى خدمات التواصل عبر الرسائل «الشات».



أوضحت أن شركتها تسعى باستمرار لمواكبة التطور التكنولوجى واستغلال الإمكانات الحديثة بالشكل الذى يسمح لها رفع قدرات موظفيها من العنصر البشرى، وترقيتهم لمستوى مرتفع من الخدمات المقدمة للعملاء.



أكدت أنه من المهم صناعة «الكول سنتر» للاقتصاد المحلى، مشيرة إلى أن مصر غنية بالموارد البشرية، التى تجعلها قادرة على جذب عملة أجنبية للداخل، متسائلة عن الذى تمتلكه الهند للتقدم عن مصر فى صناعة الكول سنتر.



طالبت العضو المنتدب بشركة راية لمراكز الاتصالات، الدولة بالاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية فى المدارس والجامعات، من أجل استغلال الـقدرات البشرية لمصر والمتمثلة فى 500 ألف خريج سنويًا.



لفتت إلى أن اهتمام وزير الاتصالات الحالى بصناعة «الكول سنتر» وسعيه لحل المشاكل التى تواجه تلك الصناعة من أجل تحسين مساهمة «الكول سنتر»، فى الناتج المحلى الإجمالى، مشيدة بجولة وزير الاتصالات على مراكز الاتصالات للوقوف على حقيقة الوضع الحالى.