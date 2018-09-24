صندوق A15 يضخ 210 آلاف دولار فى شركتين





يقول أنطاكى إن التشريعات الحديثة تساهم فى تحسين مجال الأعمال فى مصر وخاصة قانون الاستثمار الجديد، الذى ييسر عمليات تأسيس وتصفية، وهى خطوات كانت تتطلب فترات طويلة، وإجراءات معقدة لإنجازها، وهو ما يساهم فى جذب المستثمرين.

منى عبد البارىضخ صندوق استثمار A15 استثمارات تتجاوز 210 آلاف دولار، بقطاع التكنولوجيا فى 2018 (3.780 مليون جنيه)، بجانب عملية تخارج واحدة جاءت فى ظل معدلات نمو فاقت التوقعات، والتخطيط للتخارج من 3 شركات جديدة حتى منتصف العام المقبل.كانت هذه نبذة عن التحركات التى نفذها الصندوق العام الحالى، ونظرة عامة على خطته للعام المقبل كشف عنها العضو المنتدب فادى أنطاكى فى حوار مع “المال”، كشف عن أسباب التخارج من TPAY، وتداعيات تحرير سعر الصرف، وآثار الاضطرابات السائدة فى بعض دول المنطقة على عمليات شركاته.استهل أنطاكى حديثه بنبذة عنA15 والواقع مقره الرئيسى فى جزر كايمان، ويضم حاليا 17 شركة، تعمل فى 20 سوقًا، وتأسس 2015، بواسطة شركة إكسيليرو كابيتال بهدف شراء أصول شركة OT-Ventures، التى كان عددها 15 شركة.يتوزع هيكل ملكية A15 بين أفراد يصل عددهم إلى 70 بنسب مساهمة متفاوتة، ومنهم إكسيليرو كابيتال، وعدد من العاملين القدامى بالشركات المنتمية للصندوق.تبلغ الإيرادات السنوية لـ A15 158 مليون دولار أمريكى، ويحقق نموا سنويا بنحو %30، ويستثمر فى الشركات التى يعتمد نشاطها بشكل رئيسى على التكنولوجيا وإنشاء شركات فى هذا المجال.خلال فترة 3 أعوام التى عمل فيها الصندوق نفذ عمليتان تخارج من شركة أطلب دوت كوم، التى تعمل فى مجال طلب الطعام عبر الإنترنت عام 2015، ومؤخرا من حصة نسبتها %76 من TPAY Mobile، تم بيعها لصندوق استثمار هيليوس إنفستمنت بارتنرز.كشف العضو المنتدب لـA15 اللثام عن تفاصيل عملية التخارج من TPAY والتى مازال صندوق الاستثمار يتملك فيها حصة %24.تابع أنطاكى: “التخارج من TPAYجاء بعد 4 أعوام من إنشاءها، فى ضوء الوتيرة السريعة لنمو الأعمال، والربحية، وأن شركة هيليوس المشترى يعمل فى القطاع وعلى دراية بكيفية عمل الشركة، ما يعزز النمو الذى بدأناه”.أضاف “أنطاكي”: “أصبح صندوق A15عقب إتمام هذه الصفقة، أوّل صندوق فى الشرق الأوسط وأفريقيا ينتج عن أحد استثماراته شركة تعتبر «دراجون (Dragon)» فى قطاع التكنولوجيا عامة والفينتك خاصة، وهى شركة TPAY. و«الدراجون» هو استثمار يعيد القيمة الكاملة للصندوق عند التخارج منه. ومن خلال هذه الصفقة أعادت TPAY أضعاف القيمة الكاملة لصندوق A15 لمستثمريه”.تأسست TPAY عام 2014، وشهدت نمو كبيرا خلال هذه الفترة وبلغ نمو صافى أرباحها %162 سنوى، وإجمالى إيراداتها %64 سنويا، وخلال الأعوام المقبلة التخارج من الحصة المتبقية من الشركة، إلا أن ذلك لم يتم التخطيط له بعد.قال إن الصندوق قام بضخ استثمارات جديدة فى شركتين فقط خلال العام الحالى بقيمة إجمالى 210 آلاف دولار، وهما فراولاية دوت كوم لملابس المنزل باستثمارات 50 ألف دولار، وإن تاتش دوت كوم الواقع مقرها الرئيسى فى أيرلندا، باستثمارات 160 ألف دولار.كيف تتوزع استثمارات A15 ؟تتنوع استثماراتA15 فى 17 شركة تابعة، بين التملك الكامل، والمساهمة بحصص أقلية بين 10 إلى %30، وتسجل جميعها متوسط معدلات نمو تتراوح بين 10 : %30 سنويا، بحسب أنطاكى.تابع: “هناك 4 شركات، تؤول ملكيتها بالكامل للصندوق، مع تخصيص حصة للعاملين والموظفين بها للحفاظ على حقوقهم فى حالة التخارج أو التصفية”.هذه الشركات هى Connect Ads إحدى الشركات االعاملة فى توفير حلول الإعلان الرقمى فى الشرق الأوسط، وArpu plusالمتخصصة تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة للاتّصالات المحمولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وLink Development الشركة العالمية المتخصصة فى تقديم الحلول الرقمية لقطاعى العمل العام والخاص، وLINK Datacenter التى تعمل بتزويد الشركات والمواقع بحلول استضافة.الجزء الآخر من الشركات التى يستثمر فيها الصندوق بحصص أقلية وفقا لـ«أنطاكى» كشركات الاقتصاد التشاركى مثلMumm العاملة فى مجال إعداد الطعام المنزلى، وتوصيله، وشيزلونج العاملة فى مجال الاستشارات النفسية عبر الانترنت.وPERFORMLY التى تتيح للشركات خدمات HR إلكترونيا عبر قواعد بيانات وبرامج جاهزة، وشركة TATTLR العاملة فى مجال التسويق عبر وسائل الاتصال الاجتماعى، وACCEPT للمدفوعات الإلكترونية وCognitevهى شركة تركز على بناء جسر بين المحتوى والتجارة الإلكترونية، وأنها تستخدم بيانات ضخمة لتحليل سلوك المستهلك، وتساعد التجارة الإلكترونية وشركة KIJAMII وهى الوكالة المتخصصة فى التسويق الرقمى وعبر وسائل الاتصال الاجتماعى.لفت أنطاكى إلى قيام A15 بتجميد نشاط شركتين تابعتين لها الأولى Tutorama والتى كانت تعمل فى مجال الخدمات التعليمية عن طريق التشبيك بين الطلاب والأشخاص مقدمى الخدمات التعليمية، بهدف إعادة هيكلة نشاطها لتسريع معدلات النمو.والأخرى الشركة التابعة فى قطر وهى “Link Development”وتم تجميد نشاطها منذ مطلع عام 2018، نتيجة الخلاف السياسى الذى نشب بين البلدين العام الماضى، تجنبا للمخاطرة، بحسب أنطاكى، مؤكدا أنه حال استقرار الأوضاع مجددا ستعاود الشركة نشاطها.أوضح أنه للتغلب على الخسائر المحتملة جراء ذلك اتجهت الشركة للتوسع فى نشاطها بدولة الكويت.كيفية اتخاذ القرار الاستثمارىعن قرار A15لضخ استثمارات فى شركة معينة، قال أنطاكى إن هذه العملية تدرس بدقة من خلال عدة مراحل، يأتى فى مقدمتها نجاح فكرة النشاط، وتمتعه بمعدلات نمو مستقبلية قوية، يتبع ذلك إجراء تقييم لعدد الشركات التى يتم تجميعها من خلال البيانات المالية التى يتقدمون بها، ثم دراستها والتأكد من مصداقيتها، وبناء على ذلك يتم تصفية عدد الشركات.وواصل، ثم الانتقال لخطوة معرفة متطلبات الشركة التى لديها استعداد مبدئى لتمويلها، لندخل فيما بعد فى مفاوضات، ثم يأتى دور لجنة الاستثمار المشكلة من أعضاء من اكسيليرو كابيتال الأم، وA15، والتى تقرر بشكل نهائى الشركات التى سيتم الاستثمار فيها،وبناء على هذا القرار يتم إجراء فحص نافى للجهالة، والاتفاق المبدئى، وقيمة الاستثمارات التى سيتم توجيهها.ويخصص الصندوق مبالغ تتراوح بين 50 إلى 250 ألف دولار لكل شركة يستثمر بها، ولا يقتصر الاستثمار فى التمويلات فقط، إنما يمتد لمساعدات ودعم فى مجال التسويق للنشاط بأقل تكاليف ممكنة، وخدمات مالية، وخدمات تكنولوجية، وفرصة استغلال مكاتب A15 فى الدول الأخرى وهم 17 مكتبًا فى 20 سوقًا مختلفة، من خلال علاقات الشركة.التحركات المستقبليةعن الخطوات المقبلة التى يعتزم A15 اتخاذها على المدى الزمنى المتوسط قال أنطاكى إنه يجرى حاليا دراسة خطة 2019، لافتا إلى قابلية الشركة إلى اختراق مجالات جديدة فى تكنولوجيا المعلومات.لفت أنطاكى إلى أن المرحلة الراهنة يتم التركيز فيها بشكل أكبر على عمليات تخارج من شركات تم الاستثمار فيها سابقا، ويدرس صندوق الاستثمار حاليا التخارج من 3 شركات حتى منتصف العام 2019.أشار إلى أن حصيلة التخارج المتوقعة، إضافة إلى حصيلة صفقة TPAY الأخيرة، يتم حاليا دراسة كيفية توجيهها سواء إعادة الاستثمار، أو توزيعات أرباح على المساهمين، أو دعوة مؤسسات أجنبية لضخ استثمارات فى A15.كما يخطط A15 لاختراق أسواق جديدة فى إفريقيا وهى كينيا، ونيجيريا، وآسيا، من بينها الهند، بجانب التوسع فى النشاط فى الدول التى يعمل بها حاليا ومن بينها الجزائر، تونس، المغرب، وإيطاليا، والهند، وبنجلاديش، وفلسطين، والعراق، والكويت، والإمارات، والسعودية، وتركيا.تستحوذ الإمارات على الحصة الأكبر من نشاط A15 ويوجد 5 شركات تابعة للصندوق فى الإمارات بمفردها، نظرا لسهولة إجراءات تأسيس الشركات.كما لفت إلى أن %80 من نشاط شركة Link Development التابعة إلى A15 فى الدول التى تعمل بها تتعاون مع حكومات هذه البلدان، وكيانات رسمية، ومن بينها فى مصر على سبيل المثال وزارات الاستثمار والسياحة من خلال تطوير المنصات الإلكترونية لهذه الجهات.انعكاسات الاقتصاد الكلى على A15يرى أنطاكى أن مجال المدفوعات الإلكترونية فى مصر مازال لديه فرص كبيرة للنمو فى ظل اتجاه الحكومة بقوة، نحو تعزيز الشمول المالى، وأن عدد البطاقات الائتمانية عددها %2 فقط من إجمالى عدد السكان.عن تأثير قرار تحرير سعر الصرف، الذى اتخذته الإدارة المصرية عام 2016، كان بمثابة علامة فارقة للمؤسسات العاملة محليا قال أنطاكى: «تأثير التعويم على شركات A15 العاملة فى السوق المحلية فقط، كان له وجه إيجابى، نتيجة انخفاض أسعار خدمات هذه الشركات فى الدول الأخرى بسبب انخفاض العملة المحلية ما منحها ميزة تنافسية عززت النمو والربحية لديها».تابع:” هناك تداعيات سلبية تسببت فى قفزات قياسية فى معدلات التضخم إلى تراجع تقييم هذه الشركاتن ما تغلبنا عليه بالدخول بهذه الشركات فى أسواق جديدة، أيضا فى مواجهة ارتفاعات الأسعار التى نتجت عن تحرير سعر الصرف، قام A15 بزيادة رواتب موظفى شركاته بنسبة وصلت إلى %30 لملائمة القفزات السعرية التى خلفها التراجع الحاد لقيمة الجنيه”.