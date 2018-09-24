الأسهم القيادية تقود البورصة لاستعادة مسار الصعود

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مصطفى طلعت



استردت مؤشرات البورصة المصرية عافيتها، خلال جلسة الأحد، نتيجة ظهور القوى الشرائية على الأوراق المالية القيادية، بجانب التفاعل الإيجابى لبعض الأسهم بالأخبار الإيجابية، منها شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، لتنهى بذلك أسبوعاً من التراجعات الحادة.



لعبت أوراسكوم للاستثمار دوراً كبيراً فى تماسك السوق بعد تصدره لقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة %9.9، على خلفية رفع الحظر الدولى عن شركة كوريولينك التابعة لها والتى تعمل فى كوريا الشمالية.



قفز مؤشر EGX30 الرئيسى %1.26 إلى 14261 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.74 ليصل إلى 687 نقطة، وEGX70 الأوسع نطاقا %0.88 الـ 1755 نقطة.



وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة «رويال» لتداول الأوراق المالية، إن سهم هيرميس تحرك بشكل قوى مع ظهور التعاملات الشرائية بجلسة الأحد، فى خطوة ارتدادية بعد الهبوط العنيف لأدنى مستوياته خلال عام، عند 15.5 جنيه نتيجة ارتباطها بقضية التلاعب فى البورصة.



لفت حسن إلى أن القطاع العقارى عاد إلى تحركاته الطبيعية القوية، بقيادة أسهم مدينة نصر، ومصر الجديدة، وسوديك، بما أدى لسيطرة المسار الصاعد على السوق.



أكد أن بقاء السوق أعلى 14000 نقطة حتى نهاية الاسبوع، يعد تحركاً إيجابياً ويعزز فرص اختبار مستويات ما بين 14300 و14500 نقطة، ثم استهداف 15000 نقطة شريطة ظهور القوى الشرائية وارتفاع حجم الطلبات.



بلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 501 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأخضر على معظمها فصعد 88 سهمًا من إجمالى 165 متداولا، بينما هبط 39 سهمًا وبقى 38 دون تغير.



ويرى سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «الجذور» لتداول الأوراق المالية أن جلسة الأحد لا يمكن اعتبارها المحدد الرئيسى لتحركات السوق خلال الأسبوع، فى ظل هدوء وتيرة تنفيذات المستثمرين الأجانب فى هذا اليوم.



أشار غريب إلى أن الارتدادة التى حققها المؤشر فى إطار بعض الأخبار الصادرة عن بعض الشركات، وعلى رأسها التطورات الإيجابية لشركة كوريولينك التابعة لأوراسكوم للاتصالات بكوريا الشمالية.



أوضح أن تماسك أسهم التجارى الدولى وهيرميس، بالتزامن مع الارتفاع القوى لأوراسكوم أضفى إيجابية لتعاملات الأحد، وتوقع استمرار الصعود نحو 14450 نقطة على الأجل القريب.



واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم بلغت 92.3 و290.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجه الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 88.6 و19.8 و10.7 و263.5 مليون جنيه على التوالى.



وامتدت الارتفاعات إلى غالبية الأسهم القيادية، فصعد سهم المجموعة المالية هيرمس بشكل قوى بلغ %6.4 متصدراً التنفيذات، والقلعة للاستثمارات %0.74، والبنك التجارى الدولى %0.26، وبايونيرز القابضة %1.6، ومدينة نصر للإسكان %3.4، والمصرية للاتصالات %2.6، ومصر الجديدة للإسكان %1.2، والسادس من أكتوبر للتنمية «سوديك» %3.3.



يذكر أن البورصة شهدت تراجعات قوية، الأسبوع الماضى، وانخفض المؤشر الثلاثينى نحو %8 مسجلًا و14083 نقطة، مقابل 15308 نقاط لدى افتتاح تعاملات الأسبوع، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنفس السنة تقريباً إلى 683 نقطة.







