الغرفة التجارية تخطط لمد أوكازيون الملابس 10 أيام

يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى ومصنعى الملابس الجاهزة



■ زنانيرى: %20 تراجعاً فى المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى



عمر سالم



تخطط شعبة منتجى الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية العامة بالقاهرة، لمد فترة الأوكازيون الصيفى إلى 10 أكتوبر المقبل، بدلاً من نهاية الشهر الجارى.



وأرجع يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة فى تصريحات لـ «المـال»، المد إلى الرغبة فى تحقيق زيادة فى المبيعات، خاصة فى ظل تراجع الطلب بنحو %20 على الملابس الصيفية، مقارنة بأوكازيون العام الماضي.



وأشار إلى أن أغلب المصانع لم تنته من توريد الملابس الشتوية، ما استدعى قيام بعض المحلات بمد فترة الأوكازيون حتى يتم تصريف ملابس الصيف التى بمخازنها.



وبدأ الأوكازيون الصيفى الذى تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة التموين، فى 7 أغسطس الماضى بنسبة تخفيضات تتراوح بين 20 و%50، على أن يستمر حتى نهاية سبتمبر الجارى، ليشمل الأعياد وموسم المدارس، وتتراوح عدد المشاركين به بين 2500 إلى 3500 شركة وتاجر، من القطاعين العام والخاص.



وتوقع زنانيرى ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنسبة 20 إلى %25، مقارنة بالعام الماضى، بسبب ارتفاع تعريفة الكهرباء والمحروقات فى يونيو الماضى، ما أدى لزيادة تكلفة مدخلات الإنتاج والعمالة وغيرها.



وﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﻔﻮﺕ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻼﺑس اﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺷﺎﺕ ﺑﺎﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، إن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج أدى لخفض الإنتاج الشتوى لدى البعض، موضحاً أن ركود المبيعات خلال الفترة الحالية، يدفع لخفض أسعار الصيفى لتصريف المخزون.



وأكد أن أغلب المحال التجارية تجرى تخفيضات حقيقية فى الأسعار، مع استثناءات نادرة، مشيراً إلى أن مبيعات الملابس هذا الموسم أسوأ من السابق.