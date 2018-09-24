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اقتصاد وأسواق
استئناف استيراد الحديد من السعودية
الإثنين 24 سبتمبر 2018 10:18 ص
حديد التسليح 22
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حديد التسليح 22
المرسى عزت
بدأت 4 شركات مستوردة لحديد التسليح استئناف الاستيراد من السوق السعودية، بعد توقف خلال الفترة الماضية، نتيجة عدم تنافسية الأسعار مع شركات إنتاج الحديد المحلى.
وأكدت مصادر أن هناك تسويات بعقود جدية تمت بين المستوردين وشركة سابك السعودية تتيح لهم تحقيق أرباح.
وأوضحت المصادر أن المستوردين اتفقوا مع الشركة السعودية على تعويضهم عن الخسائر التى لحقت بهم نتيجة استيراد كميات قليلة كجس نبض، فى يونيو الماضى، بأسعار مماثلة للمنتج بالسوق المحلية، وتفوقها فى بعض الأحيان.
ويبدأ منتصف الأسبوع الجارى، تداول 50 آلف طن حديد سابك السعودى، استوردتها 4 شركات عبر ميناء دمياط، وهى العلا، وإخوان صلاح، والعامة لتجارة حديد التسليح، والعتال، وتتوزع الكمية بواقع 8 آلاف طن لفائف، و42 ألف طن أطوال.
وأشارت مصادر وثيقة الصلة بالمستوردين، إلى أن الأسعار من المنتظر أن تصل إلى 11950 جنيه للطن التجارى، و12100 جنيه للمستهلك، مقابل 12300 و12500 جنيه، على التوالى حالياً للمنتج المحلى.
واستوردت 3 شركات فى يونيو الماضى 10 آلاف طن حديد الراجحى، هى العطيفى بواقع 5 آلاف طن، والفجر ستيل 2500 طن، ومثلها لشركة الأحمدى.
وبلغ سعر طن حديد الراجحى وقتها نحو 595 دولارا للطن - تسليم مصنع، بخلاف 150 جنيهاً رسوم شحن وتفريغ.
وتعد «الراجحى» للصناعات الحديدية، من أكبر منتجى حديد التسليح فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهى إحدى شركات محمد عبد العزيز الراجحى وأولاده، وعضو فاعل فى الاتحاد العربى للصلب.
ولا تستورد مصر من الدول التقليدية الموردة للسوق المصرية منذ ديسمبر الماضى، وهى تركيا، والصين، وأوكرانيا، وفرضت عليها وزارة التجارة والصناعة رسوم إغراق متنوعة تنتهى فى 2022.
وتعمل بالسوق المصرية عدد من كبريات شركات إنتاج حديد التسليح، منها شركة حديد عز - المنتج الأكبر لحديد التسليح بالشرق الأوسط، ومجموعة بشاى للصلب، وحديد الجارحى، ومجموعة صلب مصر، وعدد أخر من المصانع الاستثمارية.
ووفقا لغرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو 11.8 مليون طن سنويًا، فى حين يبلغ حجم الاستهلاك 8.6 مليون، بما يعنى وجود فائض يصل إلى 3.2 مليون طن.
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