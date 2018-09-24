انتعاش الطلب على السكر بعد ركود اقترب من عامين

حسن كامل



■ القابضة الغذائية تسحب 400 ألف طن من شركات حكومية.. وتتفاوض على كميات جديدة



أحمد عاشور



ساهمت العقود التى أبرمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع شركات السكر الحكومية لشراء ما يقرب من 400 ألف طن، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية، فى تحريك الطلب على الإنتاج المحلى، بعد ركود استمر ما يقرب من عامين.



وقال حسن كامل، رئيس شركة النوبارية للسكر لـ«المال»، إن حركة المبيعات شهدت زيادة بفضل سحب القابضة الغذائية 30 ألف طن من مخازن الشركة، كانت قد تعاقدت عليها بسعر 7250 جنيها للطن.



وكشف عن وجود مفاوضات مع القابضة أيضاً، تستهدف بيع كميات تتراوح بين 50 و100 ألف طن، وجارى الاتفاق على الأسعار، مشيراً إلى أن الأسعار العالمية بدأت فى الارتفاع.



وقال مسئول بشركة قطاع خاص رفض ذكر اسمه، إن سعر الطن المستورد بلغ 330 دولاراً، ارتفاعاً من 305 و310 دولارات، مضافاً إليها 40 دولاراً مصاريف شحن، بخلاف 500 جنيه مصاريف توصيل داخل مصر.



وأضاف أن القابضة الغذائية لديها اتفاقيات لشراء 400 ألف طن مع المصانع الحكومية، ممثلة فى «النوبارية» و«الدقهلية» و«الدلتا» و«الفيوم»، وقامت بسحب مايقرب من 260 ألف طن من النوبارية على دفعتين، الأولى بإجمالى 100 ألف طن، والثانية بنحو 160 ألف طن.



وقال إن آخر إحصاء عن مخزون المصانع من إنتاج الموسمين الماضيين، يشير إلى وجود 105 ألاف طن لدى النيل للسكر، و70 ألف طن لدى الفيوم، و119 ألف طن لدى النوبارية، و150 ألف طن لدى الدقهلية، ومابين 260 و290 ألف طن لدى الدلتا.



ويصل حجم إنتاج مصر من السكر إلى 2.3 مليون طن، بينهم 1.3 مليون طن سكر بنجر، والباقى من القصب، فى حين يصل حجم الاستهلاك لحوالى 3 ملايين طن، ويتم تغطية الفجوة عبر الاستيراد من خلال القطاع الخاص، وهيئة السلع التموينية.