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اتصالات وتكنولوجيا
«الاتصالات» و«العدل» تبحثان الاعتراف بالأدلة الرقمية كسند قانونى
الإثنين 24 سبتمبر 2018 10:12 ص
عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد
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محمود جمال وسمية كمال
تجرى وزارة الاتصالات مباحثات مع وزارة العدل حول إجراء تعديل على قانون المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008، بغرض الاعتراف بالأدلة الرقمية كسند قانونى.
وقال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إنها تقوم بتدريب 250 قاضياً على تلك الخطوة، كمرحلة أولى ضمن إجراءات تفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وذلك بعد صدور لائحته التنفيذية.
جاء ذلك على هامش اليوم الأول من المؤتمر العربى الثانى لأمن المعلومات، الذى تنظمه شركة المستشارين العرب لحلول أمن المعلومات «ASC» على مدار يومى 23 و24 سبتمبر الجارى، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.
وأوضح حجازى أن الوزارة تبحث أيضا مع أساتذة كليات الحقوق، تضمين المناهج الدراسية أبواباً عن الأدلة الرقمية، وأوضح أن الأسبوع الماضى شهد عقد جلسة بين أعضاء اللجنة للاتفاق على بنود اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، على أن تتضمن إرشادات تعريفية للمواطنين، وحملات توعية بواجباتهم والتزاماتهم.
فى سياق متصل، توقع وزير الاتصالات نمو حجم الإنفاق العالمى على حلول أمن المعلومات - الأمن السيبرانى- خلال 2020 إلى 100 مليار دولار سنوياً، لافتا إلى احتلال مصر المركز 14 عالمياً من بين 194 دولة فى مؤشر قياس الاستعداد للأمن السيبرانى، الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات فى يونيو الماضى، كما شهدت أيضا انخفاظا ملحوظا فى معدل قرصنة البرمجيات بنسبة نقطتين مئويتين لتسجل %59.
ولفت الوزير إلى أن الاتصالات قطعت شوطاً كبيراً فى خلق بيئة تشريعية للحفاظ على أمن المعلومات الخاص بالمرافق الحيوية فى الدولة، ومنها وضع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، كما يجرى العمل على سن قانون حماية البيانات الشخصية.
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