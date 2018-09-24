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بورصة وشركات
الاكتتاب الخاص يحمى الأسهم بعد التداول
الإثنين 24 سبتمبر 2018 10:11 ص
ارتفاع البورصة المصرية
أخر الأخبار
ارتفاع البورصة المصرية
■ متولي: وسيلة لتحديد السعر بدقة
■ سامي: يضمن تغطية قوية
■ رضوان: تتيح اختيار جزء من هيكل الملكية
■ جبريل: مستثمر طويل الأجل يضمن الاستقرار
منى عبد الباري:
عادة ما تتجه شركات القطاع الخاص عند طرح حصة من أسهمها بالبورصة لتخصيص نصيب الأسد للطرح الخاص، والذى يتضمن المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، والمحلية، والأفراد ذوى الملاءة المالية المعتبرة، وهو اتجاه سائد لا تحيد عنه أى شركة.
وشهدت السوق طرحين منذ بداية العام الحالى، هما: سى آى كابيتال، وبى بى أى إنفتمنتس، وتشهد حاليا طرح شركة ثالثة هى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بحصيلة متوقعة 1.7 مليار جنيه، فيما أعلنت شركة «ثروة« للخدمات المالية اتجاهها لطرح نحو %40 من أسهمها للاكتتاب فى البورصة أكتوبر المقبل تستهدف من ورائها حصيلة 2.2 مليار جنيه.
وجميع الشركات المذكورة خصصت للطرح الخاص نسب تتراوح بين 85 و%90، وهو مما لا شك فيه له مغزى من وجهة نظر الشركات لحماية مصالحها، ويؤكد الخبراء أن هذا الأمر يستهدف بشكل أساسى أكثر من غرض، أهمها الحفاظ على استقرار سعر السهم بعد انتهاء عملية الطرح، وتحقيق الحصيلة المستهدفة من عملية الطرح، بجانب استفادة عملية الاكتتاب من التنوع الجغرافى للمكتتبين.
وقال محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى، إن توجيه النسبة الأكبر من الطرح بنحو 70 : %80 للمؤسسات، وصناديق الاستثمار يهدف بشكل أساسى إلى تجنيب أسهم الشركة الضرر الناتج عن الاستثمار قصير الأجل فى السهم بعد عملية الطرح، حيث إن المؤسسات عادة ما تكون مستثمر طويل ومتوسط الأجل.
وأضاف أن توجيه النسبة الأكبر من الاكتتاب للطرح الخاص الممثل فى المؤسسات، وصناديق الاستثمار، وأيضا الأفراد ذات الملاءة المالية المعتبرة يجنب السهم المضاربات ويضمن له الاستقرار، كما يقلل من مخاطر عدم تغطية الاكتتاب بشكل كامل.
وأشار إلى أن الاكتتاب الخاص يحدد سعر السهم بدقة، وذلك خلال المرحلة التى تسبق الاكتتاب والتى يقوم فيها مدير الطرح بتحديد مدى سعرى معين لسعر السهم، ليرى مدى إقبال المؤسسات عليه، وهو ما يؤدى إلى تحديد سعر السهم بدقة من خلال حجم الطلبات والأسعار المقترنة بها.
ويرى شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن المزيد من المؤسسات المكتتبة فى عملية الطرح يضمن تحقيق الحصيلة المستهدفة من الطرح، كما أن الخليط الجغرافى والنوعى الذى يحققه الاكتتاب الخاص وتنوعه ما بين متوسط وقصير الأجل يضمن توازنا لعملية الطرح، فالأفراد غير قادرين على تغطية الطرح بمفردهم، وتخصيص نسبة أكبر من الطرح للمؤسسات يضمن تغطية جيدة وقوية.
وأشار إلى أن مدير الطرح يضطلع بدور مهم فى نجاح الطرح الخاص، نظرا لأنه من واقع خبرته يكون على علم باستراتيجية تعامل صناديق الاستثمار التى يتعامل معها مع الأسهم، وهو ما يضمن استقرار سعر السهم، وعدم تعرضه لعمليات مضاربة وموجات بيعية قوية بمجرد انتهاء الاكتتاب.
وقال عمر رضوان، خبير أسواق المال، إن هناك عدة أهدف يتم تحقيقها من وراء تخصيص النسبة الأكبر من الاكتتاب للطرح الخاص، أبرزها ضمان وجود شريحة كبيرة فى هيكل الملكية ملكيتهم ثابتة، ويستثمرون على الأجل الطويل.
وأضاف أن الاكتتاب الخاص يتيح حرية اختيار المكتتبين، والنسبة التى سيتم تخصيصها لهم فى الأسهم، بخلاف الطرح العام، والذى قد يتم فيه تخصيص عدد أسهم للفرد المكتتب قد يحصل عليها أو لا إذا ما حدث عجز فى النسبة المخصصة للطرح العام.
كما يتيح توجيه النسبة الأكبر من الطرح للمؤسسات أيضا ضمان تغطية الاكتتاب، وتحقيق الحصيلة المستهدفة من الاكتتاب، لأنه عادة ما يتم الاتفاق مع المؤسسات وصناديق الاستثمار على تخصيص النسب التى يحتاجونها قبل الاكتتاب الرسمي«، وفقا لـ«رضوان«.
وقال محمود جبريل المدير الإدارى، والعضو المنتدب لشركة أموال لإدارة المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار، إن أبرز معايير كفاءة الأسواق هى اتسام المتعاملين بالرشد والعقلانية، وهو ما ينطبق على مستثمرى الطرح الخاص الممثلين فى صناديق الاستثمار، والبنوك، والأفراد ذوى الملاءة المالية المرتفعة، نظرا لامتلاكهم الخبرات اللازمة فى إدارة الاستثمار، وتقييم المخاطرة قبل الدخول فى الشركة محل الطرح.
ولم يكن رأى جبريل بعيدا عن الخبراء الآخرين، مؤكدا أن الأمر يساهم فى استقرار سعر السهم بعد الطرح، فضلا عن ضمان تغطية مرتفعة تحقق الحصيلة المستهدفة للطرح.
وأشار جبريل إلى أن مستثمرى الطرح الخاص عادة ما يكونوا مستثمرين طويلى الأجل، وهو ما يضمن عدم حدوث موجات بيعية قوية على السهم بعد الانتهاء من الاكتتاب.
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