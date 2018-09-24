بنك القاهرة يستهدف صافى أرباح 2.5 مليار جنيه بنهاية العام

بنك القاهرة 00



■ خطة توسعية للوصول بالحصة السوقية إلى %6

■ إطلاق الموبايل والإنترنت البنكى مطلع 2019.. ومكتب تمثيل بالإمارات



سهير محمد وسيد بدر



يستهدف بنك القاهرة زيادة صافى أرباحه لتصل إلى 2.5 مليار جنيه، بنهاية العام الجارى، مقابل نحو 808 ملايين خلال العام الماضى، بنسبة نمو سنوى %209.



وأكد البنك أمس، نمو أرباحه بعد الضرائب بنحو %48 خلال النصف الأول من 2018، لتسجل 1.2 مليار جنيه، مقابل 827 مليون جنيه، خلال الفترة ذاتها من 2017.



وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك لـ«المال»، على هامش مؤتمر صحفى لاستعراض نتائج الأعمال، إن الزيادة فى الأرباح تعكس الجهود الكبيرة التى قام بها البنك لدعم التوسع فى جميع الأنشطة المصرفية، خلال العام الجاري.



فى ذات السياق قالت سهى التركى، رئيس المجموعة المالية بالبنك، إن تلاشى أثر ودائع شهادة فئة %20 خلال العام الجارى، أثرت بالإيجاب على نتائج الأعمال خلال النصف الأول، ورغم ذلك لم يحدث انخفاض فى حجم الودائع، بل تمت زيادتها من خلال الموارد الجديدة.



كانت أرباح بنك القاهرة قد تراجعت بنسبة %63 خلال 2017، لتسجل 808 ملايين جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال 2016، لعدة أسباب أهمها ارتفاع تكلفة أموال شهادات فئة %20.



وكشف رئيس بنك القاهرة، عن خطة لزيادة الحصة السوقية لنحو %6 خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنحو %4 فى الوقت الحالي.



ولفت إلى أن إعادة الهيكلة التى تمت خلال العامين الماضيين، انطلاقاً من تدعيم الموارد البشرية، ساهمت بشكل كبير فى تحسين نتائج الأعمال، وتجهيز البنك لانطلاقة قوية لتدعيم مكانته فى القطاع المصرفى.



وأوضح أن ارتفاع صافى الدخل من العائد بنهاية النصف الأول من العام المالى 2018 ليصل إلى 2.7 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه، فى الفترة المقابلة، نتيجة لزيادة حجم الأعمال، كما ارتفع معدل صافى العائد ليصل إلى %4.1 مقابل %3.5 مقارنة بالفترة نفسها، وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 467 مليون جنيه، مقابل 400 مليون جنيه بالفترة المقابلة.



وأشار إلى أن خطة التطوير مستمرة على جميع المحاور، وأهمها إعادة هيكلة وتطوير الفروع لتسهيل الحصول على الخدمات بكفاءة عالية وفى وقت قصير، وأوضح أن البنك يخطط لافتتاح 25 فرعا جديدا مطلع العام المقبل، كما يسعى لإضافة 20 إلى 25 فرعاً سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب الوصول بعدد ماكينات الصراف الآلى لنحو 1000 ماكينة بنهاية العام الحالى، وتطوير البنية الرقمية استعدادًا لإطلاق منتجات الموبايل البنكى، والإنترنت البنكى بنهاية العام الجارى، كما أن التوسع الإقليمى والدولى جزء أساسى من استراتيجية البنك، من خلال افتتاح مكتب تمثيلى بالإمارات خلال شهرين، وإعادة هيكلة بنك القاهرة كمبالا.