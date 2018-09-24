توصيات بتمديد الجدول الزمنى لبرنامج الطروحات

البورصة المصرية

منى عبد الباري:



أكد خبراء سوق المال، إن كم شركات القطاع الخاص والعام المتوقع طرحها فى الربع الأخير من العام الحالى (أكتوبر – ديسمبر) يمكن للسوق استيعابها بشرط أن يكون المدى الزمنى أطول حتى يتسنى تغطيتها وترويجها بشكل فعال، والاستعداد لها بشكل أقوى.



وتننظر سوق «المال» المحلية 3 طروحات خاصة، و5 طروحات حكومية فى فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالى فى ظل موجة تراجعات متتالية خسر السوق على إثرها 70 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى فقط، واتجاها قويا من المستثمرين نحو الأسواق الناشئة مع ارتفاع معدلات الفائدة فى هذه الأسواق.



ومنذ نهاية شهر أغسطس الماضى، وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضى بالبورصة سجلت مبيعات الأجانب نحو 4 مليارات جنيه، حيث تراجع صافى مشترياتهم خلال هذه الفترة إلى 6.3 مليار جنيه، مقابل 10.4 مليار جنيه.



وقال أحمد الجندى، الشريك المؤسس لشركة TCV للاستثمار المباشر إن : «السوق المحلية قادرة على استيعاب حزمة الطروحات الخاصة والعامة القادمة، بشرط عدم تكديسهم جميعا فى الربع الأخير من العام، حيث لا يمكن استيعابهم خلال هذه الفترة القصيرة».



وأضاف أن الطروحات المقبلة للسوق تنتمى لشركات قوية ماليا، ما يعزز فرص الإقبال عليها، كما أن البورصة المصرية يمكن أن تستوعبها بشكل جيد فى حال تم تقسيمها على فترة زمنية أوسع.



وأوضح الجندى أنه لا يمكن إنكار آثار أزمة الأسواق الناشئة على السوق المحلية، خاصة إنها جزء منها، متابعا أنه رغم أن الوضع الاقتصادى للسوق المحلية جيد بالفترة الراهنة، ولكن فى حال استمرار الأزمة لفترة طويلة فبالتأكيد سيتأثر الاقتصاد المحلى، إما عبر ارتفاع سعر الفائدة أو سعر الصرف.



وأشار الجندى إلى أن موجة سحب استثمارات الأجانب من أدوات الدين المحلية لا يرتبط بالضرورة بالأسهم، لافتا إلى إمكانية جذب استثمارات أجنبية للاكتتاب فى الطروحات الجديدة بالسوق، خاصة أن مبالغ الاستثمار تكون أقل، وأجل الاستثمار مختلف، كما أن قوة المراكز المالية للشركات ستجذب المستثمرين.

وقال مصطفى فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز للاستثمارات المالية، إن ضيق الوقت لن يُمكن السوق من استيعاب هذا الكم من الطروحات، وأنه يجب توزيعها على مدى زمنى أطول.



وحول تكالب الأجانب على الخروج من استثماراتهم فى أدوات الدين المحلية مؤخرا، يرى فوزى أن هذا الأمر طبيعيا، خاصة أن هذه الاستثمارات يطلق عليها «أموال ساخنة»، وسمة مستثمريها التخارج السريع، مع فترة استثمارات تتراوح بين 6 أشهر وعام.



وتوقع فوزى نجاحا جيدا للطروحات الحكومية مع مد الفترة الزمنية، وتسعيرها بشكل جيد ومنضبط، وتنفيذ حملات ترويجية قوية لها، لافتا إلى أن معدلات السيولة فى مصر مرتفعة بدليل قيمة ودائع الأفراد فى البنوك المحلية، وأنه فى حالة تنفيذ الطروحات الحكومية بشكل مطمئن ينبئ بحصد مكاسب قوية، قد يغرى ذلك المواطنين من خارج البورصة للاكتتاب فى الطروحات.



ووفقا لإحصائيات البنك المركزى المصرى سجلت ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية فى البنوك 1885.4 مليار جنيه فى يونيو الماضى، 1849.2 مليار جنيه فى مايو الماضى، بزيادة 36.2 مليار جنيه.



وتعتبر هذه الزيادة التى شهدتها ودائع الأفراد بالجنيه فى يونيو، هى الأكبر منذ ديسمبر عندما سجلت زيادة بقيمة 45.4 مليار جنيه مقارنة بنوفمبر الماضي.

وتوقع عمر رضوان، خبير إدارة الأصول أن تعيد الجهات المسؤولة عن الطروحات حساباتها لخطوة الطرح مجددا فى ظل الأوضاع والمتغيرات الأخيرة التى تشهدها السوق.



وتعانى البورصة المصرية من موجة هبوط قوية جماعية لمؤشرات السوق وسط خسائر رأسمالية بلغت 102 مليار جنيه، حيث تراجع المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 خلال هذه الفترة بنحو %12 من 16009 نقطة إلى 14083 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %9 من 747 إلى 683 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %14 من مستوى 1936 إلى 1740 نقطة.