مي عبد الحميد

بدور إبراهيم:



توقعت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لمستحقى الإسكان الاجتماعى بنسبة %20 ، ليصبح 4200 جنيه للأعزب، و5700 جنيه للأسرة، وقالت إنه سيتم إدارج الشروط الجديدة ضمن الإعلان العاشر نهاية أكتوبر المقبل.



وأشارت إلى أنه كان قد تم رفع الحد الأقصى للدخل منذ أكثر من عام، ليصل إلى 3500 جنيه للأعزب، بدلا من 2750 جنيهاً، وللأسرة 4750 جنيهاً، بدلاً من 3500 جنيه شهريا.



وأضافت أنه من المقرر زيادة الدعم بنسبة %20، ليصل إلى %40، كما يتم مراجعة تسعير الوحدات، مشيرة إلى أن آخر سعر حدده مجلس الوزراء كان 220 آلف جنيه للوحدة.



كما توقعت ألا يتخطى مقدم الحجز بالإعلان العاشر 15 آلف جنيه، وأوضحت أنه يشمل العديد من مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، منها أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وبدر، على أن يتم استلام الوحدات خلال عامين، عدا وحدات العاشر، ولفتت إلى عدم طرح وحدات بمدينة القاهرة الجديدة.



وأشارت إلى أن الصندوق أتم توقيع عقود 175 آلف مواطن حصلوا على تمويل بنكى ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، بقيمة إجمالية 16.5 مليار جنيه، من إجمالى 20 ملياراً مخصص الشريحة الحالية من المبادرة، وبلغ إجمالى قيمة الدعم 3 مليارات جنيه.



وبلغ إجمالى عدد المتقدمين الذين استوفوا الشروط 693 ألف و374 مواطناً، وتم تنفيذ 300 ألف شقة سكنية، ومن المستهدف الوصول إلى 500 آلف وحدة منفذة خلال النصف الثانى من العام الجارى.



وأوضحت مى عبد الحميد، أن عدد البنوك المشاركة بلغ 23 بنكاً، يقوم الصندوق بتحويل 15 ألف طلب إليها شهرياً، وهو ما يعكس التطور الملحوظ الذى شهدته المبادرة منذ إطلاقها من حوالى 4 سنوات، وكانت 3 بنوك قد شاركت فى بداية المبادرة، يحول إليها الصندوق 200 طلب شهرياً.